Пользователи соцсетей оценили сдержанную реакцию Хабиба на слова Кадырова

01 июня 2021, 14:36

Хабиб Нурмагомедов запоздало и беспристрастно отреагировал на слова Рамзана Кадырова из опасения входить в конфликт с политиком, полагает часть пользователей соцсетей. Хабиб хороший боец и понимает разницу между борьбой на ринге и на политической арене, считает другая часть комментаторов.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая Рамзан Кадыров объявил, что готов выплатить Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за победу над бойцом клуба "Ахмат". При этом он упрекнул дагестанского бойца за выступления под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC), а не под флагом России или Дагестана. Хабиб вызов на бой проигнорировал, а 28 мая президент лиги Eagle Fighting Championship и троюродный брат Хабиба Шамиль Завуров сообщил, что вопрос между Нурмагомедовым и Кадыровым исчерпан. 30 мая Хабиб объясинился, что не отреагировал на слова Кадырова, поскольку они не оскорбительны и не требуют комментария.

"Хабиб – хороший спортсмен, но он проект UFC, он – на 100% проект, потому что у них хорошие отношения с [главой UFC] Дэйной Уайтом, и хорошие бои там бывают. [...] Он тоже знает, что он проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал под флагом Российской Федерации, флагом Дагестана, или не знаю, как еще там. Поэтому он, четко зная, на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок. Факт остается фактом, он проект UFC. Я так считаю, и я думаю, что и он тоже согласится. Я не говорю, что Хабиб не чемпион, он чемпион", – сказал в своем прямом эфире глава Чечни. Спортивные комментаторы сочли эти слова не оскорбительными, а пользователи Instagram отметили, что Кадыров своими словами о Хабибе спровоцировал споры между чеченцами и дагестанцами.

Публикация о реакции Хабиба Нурмагомедова на слова Рамзана Кадырова была размещена 30 мая в Facebook на странице издания Gazeta.ru, на которую подписано около 615 тысяч пользователей. К 14.30 мск 1 июня эта запись набрала 2,1 тысячи отметок с реакцией пользователей и 372 комментария. Часть их авторов сочла реакцию Нурмагомедова чрезмерно мягкой.

"Он просто не хочет публично потом извиняться перед Кадыровым. Уж очень дипломатичный ответ", – считает Александр Щербин.

"Видно, что Хабиб боится что-либо сказать негативное в адрес Кадырова, тот же совершенно не стесняется высказывать свои убеждения", – полагает Дмитрий Давиденко.

"Хабибу надо было в конце ещё крикнуть: "Ахмат сила"?" – задался вопросом Nikolay Yavorskyy.

"Нет желания извиняться [наверное]. Хабиб, разочаровал ты много кого", – заявил Шамурат Нишанбаев.

"Хабиб, достойно ты ответил. Я приношу извинения, но мне кажется, в тебя вселился страх", – написал Kaxa Kakachia.

Другая часть пользователей одобрила реакцию Нурмагомедова. "Хабиб – проект или не проект, он показал все, на что способен в октагоне! Все его оппоненты были не мальчики для битья, а топовые бойцы", – подчеркнул Руслан Каримов.

"Красавчик, не поддался на провокации", – похвалил Peycho Nikolov.

"Хабиб выдержал и этот "удар"! Красавчик", – выразил схожее мнение Анатолий Томшин.

Публикация о реакции Хабиба на слова Кадырова также была размещена 30 мая в соцсети "ВКонтакте" в группе UFC, на которую подписано более 1,5 млн пользователей. К 14.30 мск 1 июня эта запись набрала 793 отметки "нравится" и 333 комментария. Часть их авторов также посчитала комментарий Хабиба чрезмерно мягким.

"Одно дело [драться на ринге] с человеком, а другое – [войти в противостояние] с целой тоталитарной организацией. Не мудрено, что он [высказался нейтрально]", – считает Владимир Болконский.

"Подходить к Чимаеву и разбираться с Кадыровым я не буду. Не видит смысла в этом парень", – сыронизировал Фёдор Любов.

Другая часть комментаторов выступила на стороне Хабиба.

"Хабиб молодец, правильно мыслит", – написал пользователь с ником Имам Генжаев.

"А в адрес такой личности как Хабиб всегда будут лететь подобные высказывания, но есть грань того, что можно говорить, а что нет. Так что Хабиб сказал все правильно – ни тот, ни другой его не задели, и начинать конфликт для разумного человека – это не повод", – отметил Марк Асанов.

Запись о реакции Хабиба Нурмагомедова также была размещена 30 мая на странице Instagram-паблика chechnyatoday_95, на который подписано около 370 тысяч пользователей. К 14.30 мск эта публикация набрала 1383 отметки "нравится" и 316 комментариев. Большинство авторов назвали запоздалой реакцию Хабиба.

"Было бы хорошо, если бы он пораньше это сказал, но хорошо, хоть теперь все в курсе", – написал пользователь pr1_r0_da_.

"Нужно было сказать это сразу, хотя лучше поздно, чем никогда, но теперь он сам всю правду раскрыл", – высказал схожее мнение пользователь faraaaa_ima.

"А раньше сказать не было возможности? Что слова проект – это не унижение или оскорбление", – написал nohcho4110.

"Что ты раньше-то это не сказал?" – задался также вопросом zaur__han095.

"Конечно, было бы неплохо услышать эти слова чуть раньше. Но лучше поздно, чем никогда", – считает egora.stashov.

"Если бы сразу прояснил бы это, было бы намного лучше", – полагает isaras2020.

"Ну, наконец, ты разбил молчание и прояснил ситуацию. Рамзан Ахматович не собирался и не оскорблял никого", – заявил gorec_1993.

Еще одна часть пользователей высказалась положительно о реакции Нурмагомедова.

"Все бы люди были такими же здравомыслящими", – подчеркнула fatima_vakhae.

"Слова умного и здравомыслящего человека! Давайте жить дружно", – предложил magomedov.rashid.1.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов и Рамзан Кадыров находятся в дружеских отношениях. В частности, после громкой победы в 2018 году над Конором Макгрегором он получил от фонда имени Кадырова автомобиль Mercedes W222, стоимость которого составляет не менее шести миллионов рублей. Дагестанскому бойцу ключи от машины вручил лично Рамзан Кадыров. В 2019 году, когда произошел конфликт из-за чеченских дорожных знаков на границе Чечни и Дагестана, Нурмагомедов возложил ответственность за противостояние на дагестанскую сторону, а действия чеченских властей не критиковал.