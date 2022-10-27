Манкиев приговорен к длительному сроку по привлекшему вниманию правозащитников делу

27 октября 2022, 16:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Северной Осетии приговорил жителя Ингушетии Ибрагима Манкиева к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в бандитизме, убийствах и незаконном хранении оружия. Правозащитники обратили внимание на преследование Манкиева после информации о его похищении и применении пыток в Египте.

Как писал "Кавказский узел", в середине ноября 2009 года брат Ибрагима Манкиева Мусса заявил о его похищении в Александрии (Египет) заявил его брат Мусса Манкиев. В декабре того же года жена Ибрагима Манкиева обращалась с письмом к Михаилу Саакашвили, который тогда был президентом Грузии, с просьбой "защитить" ее мужа. По ее словам, преследование Ибрагима связано с тем, что он был имамом в одной из мечетей Северной Осетии.

Уроженец Ингушетии Ибрагим Манкиев приговорен к 14 годам исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в бандитизме, убийствах и незаконном хранении оружия, решение об этом вынес Верховный суд Северной Осетии, сообщило издание "Кавказ. Реалии"*.

По версии следствия, с мая 2005 по октябрь 2006 года Манкиев руководил группировкой боевиков "Назрань", которая была причастна к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийству сотрудников полиции. Опасаясь уголовного преследования, утверждают правоохранители, Манкиев тайно выехал в Египет в октябре 2006 года, после чего был объявлен в международный розыск, а 21 января 2022 года был задержан в Назрани, говорится в сегодняшней публикации.

Уголовное дело в отношении Манкиева поступило в суд 3 июня, состоялись 16 заседаний суда, приговор был вынесен 26 октября, следует из карточки дела на сайте суда.

Ибрагим Манкиев в российском розыске не находился, из России в Египет уехал официально и прожил там к моменту похищения четыре года, сообщил в декабре 2009 года на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал"**.

10 ноября 2009 года Манкиева и его жену пригласили в Генконсульство РФ для решения вопроса о замене его российского паспорта на паспорт нового образца. Манкиеву предложили написать повторное заявление. После этого Ибрагим с женой вышли с территории Генконсульства и направились в сторону набережной. В 200-300 метрах от посольства к Манкиевым подбежали несколько человек в штатском одежде с дубинками. Избивая Манкиева и его жену, они затолкали их в машину и увезли в неизвестном направлении. Похитители разговаривали на арабском языке, указано в сообщении.

В тот же день жену Ибрагима отпустили. Перед тем как отпустить, ей разрешили увидеть Ибрагима. Он сидел в комнате на полу со связанными за спиной руками, в наушниках. На лице Ибрагима были видны следы от побоев. Спустя некоторое время неизвестные вместе с женой Ибрагима поехали в квартиру Манкиевых и произвели там несанкционированный обыск. После этого, ничего не объясняя, они уехали. Женщину оставили дома, сообщили тогда правозащитники.

Напомним, 10 декабря 2009 года международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что располагает сведениями о том, что Россия сделала запрос на экстрадицию из Египта уроженца Ингушетии Ибрагима Манкиева. Египетские правозащитники заявили тогда , что по их информации, гражданин России Ибрагим Манкиев, который находится в заключении у органа Госбезопасности Арабской Республики Египет, подвергался пыткам.

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* включено Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.

** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.