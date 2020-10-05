Тимур Орцханов приговорен к 16 годам лишения свободы

05 октября 2020, 18:15

Суд вынес обвинительный приговор уроженцу Ингушетии Тимуру Орцханову по делу о нападениях на сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и изготовлении взрывчатки, сообщил сегодня Следком РФ.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта 2019 года Тимур Орцханов был депортирован из Германии в Россию вместе с женой и детьми. После депортации он был задержан и дал показания против Або Добриева, который также был задержан после митинга в Магасе весной 2019 года. Орцханов обвиняется, в частности, в бандитизме, незаконном обороте оружия, покушении на военнослужащих и правоохранителей, дело передано в суд, сообщило 7 августа Управление Следкома по СКФО.

Або Добриева задержали утром 3 апреля 2019 года в его квартире и отвезли в ИВС Нальчика. Первоначально его заподозрили в нападении на силовиков во время митинга в Магасе. Отец Добриева утверждал, что его сын не участвовал в этой акции протеста. 7 апреля эти подозрения с мужчины сняли, но возбудили другое дело - об организации преступного сообщества в 2012-2013 годах. По данным источника в правоохранительных органах, Добриева считают участником серии нападений на силовиков в 2012 году. Нападения с автоматами и гранатометами происходили в Ингушетии, Северной Осетии и на федеральной трассе "Кавказ", среди правоохранителей были убитые и раненые.

В июне 2006 года Орцханов добровольно вступил в состав вооруженной группы, входившей в преступное сообщество, созданное Докку Умаровым и Али Тазиевым, и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил сегодня Следком РФ.

По версии следствия и суда, "с октября 2010 года по октябрь 2012 года на территории Ингушетии и Северной Осетии Орцханов совершил убийство сотрудника ГУ МЧС России по Ингушетии, вооруженные нападения на работников УГИБДД по Ингушетии и Северной Осетии, военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате шестеро из них погибли, еще шестеро получили ранения. Кроме того, члены бандгруппы с участием Орцханова планировали совершить ряд нападений на военнослужащих на территориях этих республик. C 2012 года мужчина скрывался от уголовного преследования в европейских государствах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд признал Тимура Орцханова виновным в участии в преступном сообществе, участии в вооруженной группе, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также в приготовлении к убийству сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, отмечается в сообщении.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 210 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы, по ч.2 ст. 209 — 15 лет лишения свободы, по ч.2 ст. 105 УК РФ — 20 лет лишения свободы, по ч.3 ст. 222 УК РФ и ч.3 ст 223 УК РФ — восемь лет лишения свободы. Комментариями осужденного или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Имена задержанных с начала апреля ингушских активистов собраны в отдельном справочном материале.