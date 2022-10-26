Житель Чечни осужден за попытку передать телефон членам НВФ

26 октября 2022, 14:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Южный окружной военный суд за попытку передать телефон членам незаконного вооруженного формирования приговорил Ису Эрсимикова к шести годам лишения свободы.

По версии следствия, Иса Эрсимиков купил мобильный телефон, сим-карту и заложил их в тайник в Аргуне. Так он пытался обеспечить средствами связи членов незаконного вооружённого формирования, сообщает сегодня в своем Телеграм-канале Южный окружной военный суд.

В соответствии с приговором суда от 25 октября Эрсимиков признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, информирует пресс-служба суда.

Комментариев от представителей Эрсимикова в связи с решением суда пока не поступало. Однако после ареста его адвокат заявлял, что Эрсимиков был незаконно задержан.

По словам адвоката, Иса Эрсимиков был задержан 17 июня 2020 года и помещен в изолятор в Аргуне без документального оформления. Ему не было разъяснено право на защиту и не был предоставлен адвокат. Адвокат потребовал наказать силовиков, однако спустя месяц, 17 августа, следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщило 4 сентября издание "Кавказ.Реалии"*.

В октябре 2020 года адвокат обратился в городской суд Шали с жалобой о признании действий следователя незаконными. Верховный суд Чечни вернул материалы в Шали. Однако Шалинский городской суд вновь отказал в удовлетворении жалобы. По мнению адвоката, при повторном рассмотрении городской суд не выполнил указание кассационного суда и не выяснил, добровольно ли Эрсимиков отказался от услуг защитника или под давлением силовиков, пишет издание.

"Кавказский узел" также сообщал, что 21 октября Южный окружной военный суд приговорил Нозима Рустамова к двум годам колонии, усмотрев пропаганду терроризма в опубликованном им в интернете видео.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.