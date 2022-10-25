Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Дагестана

25 октября 2022, 19:52

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Раджаб Абакаров из Чародинского района и Шамиль Ибрагим Халилов из Кизлярского района погибли на Украине, сообщили районные администрации. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 236 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что доброволец Тимур Османов стал 234-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Ириб, 31-летний Раджаб Абакаров, его похороны состоялись сегодня, сообщила администрация Чародинского района в своем Telegram-канале.

Власти Кизлярского района сообщили о гибели офицера, командира мотострелковой роты мотострелкового батальона Шамиля Ибрагимхалилова. Шамиль вырос в селе Южное Кизлярского района, учился в Победовской СОШ, по окончании которой был призван в армию. Затем поступил в военное училище, после чего служил в зенитно-ракетных войсках в Калининградской области. Шамилю Ибрагимхалилову было 38 лет. У него остались жена и двое детей, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Кизлярского района.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель на Украине не менее 236 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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