Обнародовано видео задержания сторонников ИГ* на Ставрополье

24 октября 2022, 11:16

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ФСБ опубликовало видео, на котором силовики задерживают двоих подозреваемых в подготовке теракта в городском отделе полиции Пятигорска. На видео один задержанный признается, что со своим знакомым вступил в ряды "Исламского государства"* и планировал теракт. А второй, что они приобрели компоненты для самодельной бомбы.

Как сообщал "Кавказский узел", ФСБ сегодня информировала о задержании членов ячейки ИГ*, которые готовили теракт в здании городского отдела полиции Пятигорска.

ФСБ России распространила ролик, на кадрах которого показано задержание двух сторонников запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство", которые, по версии следствия, готовили теракт в отделе полиции в Пятигорске.

На кадрах ролика, опубликованном в Telegram-канале РИА "Новости", показан человек, который лежит на асфальте. Его руки скручены за спиной. Над ним склонились три человека в военной форме. "Ноги выпрями", – потребовал один из них, после чего лежащий на асфальте человек выполнил его команду. Затем силовик надел на его руки наручники. После этого на кадрах показано, как два силовика заводят задержанного в здание.

Ролик с задержанием сторонников ИГ*, готовивших теракт в Пятигорске, также опубликовал сегодня ТАСС. В частности, на кадрах видео показан человек, которого два силовика ведут от легковой машины в здание. "В 2022 году, в начале сентября, я приехал в город Пятигорск и там начал работать охранником. В Telegram нашел группу под названием "Исламское государство"*, и начал изучать радикальный ислам. Они мне дали задачу, чтобы я снял в аренду контейнер на рынке", – рассказал на видео один из задержанных.

Второй задержанный на кадрах видео заявил, что действовал с ним вместе. "Мы должны были купить компоненты для бомбы, чтобы взорвать отдел полиции города Пятигорск", – заявил на видео второй задержанный.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.