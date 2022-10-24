Антитеррористическое учение «Атом-21» в Чечне в феврале 2021 года. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-v-chechenskoy-respublike-0.html#&gid=1&pid=3

24 октября 2022, 09:50

Неделя с 17 по 23 октября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За неделю с 17 по 23 октября 2022 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

40 из 41 недель в 2022 году не поступают сообщения о жертвах конфликта и вооруженных инцидентах. Всего с начала текущего года был зафиксирован 1 вооруженный инцидент с двумя жертвами среди предполагаемых боевиков в Дагестане. За тот же период 2021 года произошло 7 инцидентов, 18 человек погибли и 10 получили ранения. 

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

«За неделю с 10 по 16 октября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 3 по 9 октября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 26 сентября по 2 октября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано».

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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