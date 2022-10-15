Жительница Черкесска раскритиковала судебных приставов за бездействие

15 октября 2022, 23:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Галимат Охтова из Черкесска сочла бездействие судебных приставов причиной того, что спустя два года после вынесения приговора Марьям Караевой, похитившей материнский капитал у ее дочери, деньги до сих пор не возвращены. Она попросила вмешаться в ситуацию омбудсмена России Татьяну Москалькову.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта 2021 года Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил в силе приговор Мариям Караевой, осужденной на три с половиной года условно по делу о хищении материнского капитала у Анжелины Каровой. Караева должна не только вернуть сумму маткапитала, но и выплатить 100 тысяч рублей морального ущерба. Однако у осужденной не оказалось денег на возмещение ущерба, а две ее сообщницы ушли от ответственности благодаря связям в правоохранительных органах Карачаево-Черкесии, заявила мать потерпевшей Галимат Охтова. Она посетовала, что вынуждена была взять кредит, чтобы вывезти внука на лечение в Москву. 19 мая 2021 года Карова заявила, что дело о хищении маткапитала нужно изъять из ведения МВД и передать в Следком. По ее словам, прокуратура уже дважды отказывалась признавать, что полиция не ведет никаких следственных действий. Анжелина Карова в мае пожаловалась президенту России на неисполнение решения суда по делу о хищении маткапитала.

Анжелина Карова хотела приобрести на маткапитал комнату в общежитии, принадлежавшую ее матери Галимат Охтовой. Оформление сделки она доверила посредникам. Дело о мошенничестве было возбуждено только спустя семь месяцев после заявления Галимат Охтовой о хищении 403 тысяч рублей. Мариям Караева признала свою вину в хищении денег, но указала при этом, что преступление совершила совместно с еще двумя женщинами, которые проходят по делу в статусе свидетелей. Еще в конце февраля Охтова попросила главу МВД России повлиять на силовиков в Карачаево-Черкесии, которые, по ее мнению, не желают расследовать дело в отношении двух похитительниц материнского капитала у Каровой.

Галина Охтова сегодня направила жалобу на имя Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Она указала, что за два года после вынесения приговора Караевой ее дочь так и не получила свои деньги.

При этом все жалобы и обращения в надзорные органы остаются либо без ответа, либо ей присылают отписки, заявила Галимат Охтова. Так, месяц назад она побывала на приеме у заместителю руководителя УФССП по КЧР Азамата Кшимахова. Он обещал, что деньги взыщут, но когда это произойдет, неизвестно. "9 сентября арестовали имущество осужденной на 29 тысяч рублей. Теперь приставы говорят, что надо договориться с каким-то управлением, которое примет это имущество и реализует", - указала она в жалобе.

Из управления Федеральной службы судебных приставов ее письмо было перенаправлено в УФССП по Карачаево-Черкесии, региональное ведомство пообещало провести проверку и отчитаться о результатах, но результатов так и не было, отметила она в жалобе.

Охтова добавила, что безуспешны оказались и попытки попасть на прием к прокурору республик , а письма в ведомство не приносят результата. "Между тем, по истечении трех лет приставы закроют исполнительное производство по судебному решению, на основании того, что его якобы невозможно исполнить. На самом деле они просто ничего для его исполнения не сделали. Мы не можем вернуть то, что у нас украли, а все ответственные за это лица делают вид, что это их не касается. Прошу Вас принять меры в рамках Ваших полномочий и помочь в решении данной проблемы", - написала Охтова в своей жалобе Москальковой.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.