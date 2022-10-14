Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

14 октября 2022, 09:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции военных в Кельбаджарском районе ночью были обстреляны с армянской стороны границы, заявило Минобороны Азербайджана. Армянские военные открыли стрельбу в ответ на обстрел своих позиций, возразило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе и объявленного затем перемирия Армения и Азербайджан продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 13 октября Минобороны Азербайджана заявило, что армейские позиции в Кельбаджарском районе были обстреляны с армянской стороны. Днем ранее стороны обвинили друг друга в обстрелах и при этом отвергли встречные обвинения.

Сегодня с 00.40 до 01.50 (23.40 – 00.50 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Алибайрамлы Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Армении заявило сегодня, что информация азербайджанской стороны не соответствует действительности. По версии ведомства, около 00.30 мск подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли стрельбу по армянским позициям на восточном участке границы.

"Подразделения Вооруженных сил Армении прибегли к ответным действиям и подавили огонь противника… На данный момент ситуация относительно стабильна", - говорится в публикации на сайте ведомства, переведенной на русский язык "Кавказским узлом".

В более ранней публикации на сайте Минобороны Армении также говорится, что заявление Минобороны Азербайджана об обстрелах со стороны Армении днем 13 октября не соответствует действительности.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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