Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

13 октября 2022, 18:11

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Подразделения армии Азербайджана подверглись обстрелу в Кяльбаджарском направлении, сообщило военное ведомство в Баку.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 октября Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники, военное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня с 15:15 до 15:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Истису Басаркечярского района обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Алибайрамлы и Истису Кяльбаджарского района.

О жертвах в результате обстрелов не сообщается. Минобороны Армении пока не комментировало сообщение военного ведомства Азербайджана.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Несмотря на объявление о перемирии, с 20 сентября стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 11 октября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции в Дашкесанском районе. Военное ведомство Армении назвало инициаторами перестрелки азербайджанских военнослужащих.

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