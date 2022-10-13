13 октября 2022, 18:11

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подразделения армии Азербайджана подверглись обстрелу в Кяльбаджарском направлении, сообщило военное ведомство в Баку. 

Как сообщал "Кавказский узел", 12 октября Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники, военное ведомство Армении отвергло эти обвинения. 

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня с 15:15 до 15:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Истису Басаркечярского района обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Алибайрамлы и Истису Кяльбаджарского района. 

О жертвах в результате обстрелов не сообщается. Минобороны Армении пока не комментировало сообщение военного ведомства Азербайджана. 

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Несмотря на объявление о перемирии, с 20 сентября стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 11 октября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции в Дашкесанском районе. Военное ведомство Армении назвало инициаторами перестрелки азербайджанских военнослужащих.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Армении изменили условия военных сборов резервистов", "Армения потребовала наказать Азербайджан за убийства пленных солдат", "Чавушоглу заявил о договоренностях Баку и Еревана по нескольким пунктам мирного договора".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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