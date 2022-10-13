Жительница Калмыкии оштрафована за дискредитацию военных

13 октября 2022, 18:19

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Суд приговорил жительницу Калмыкии Елену Бадмахалгаеву к штрафу в 30 тысяч рублей за публикацию пацифистского ролика в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", административное дело о дискредитации российских военных в отношении Елены Бадмахалгаевой поступило в Сарпинский райсуд Калмыкии

Черноземельский суд Калмыкии оштрафовал на 30 тысяч рублей Елену Бадмахалгаеву за публикацию в группе "Кетченеровский район" социальной сети "Одноклассники" пятиминутного видео, на котором жители республики заявляют о несогласии с военной операцией на Украине. Изначально протокол поступил в Сарапинский районный суд, который постановил передать материалы в мировой суд, а тот направил административное дело в Черноземельский суд, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Елена не согласна со штрафом, так как считает этот видеоролик ролик реализацией права на свободу мнения, сообщил изданию юрист Санал Убушиев.

Как следует из информации на сайте Черноземельского районного суда Калмыкии, дело о дискредитации армии жительницей Калмыкии поступило в суд 27 сентября, первое заседание состоялось 5 октября, на сегодня было назначено очередное заседание.

После того, как была введена административная ответственность за дискредитацию действий российских военных, жителей Калмыкии периодически штрафуют по этой статье за пацифистские публикации в соцсетях и акции протеста. Так, 3 сентября стало известно, что Элистинский городской суд Калмыкии оштрафовал на 30 тысяч рублей Сергея Петькиева, обвиненного в дискредитации российских вооруженных сил.

"Кавказский узел" также писал, что прокурор потребовал семь лет лишения свободы для бывшего сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова, обвиняемого в публикации постов с фейками о российской армии в Telegram-канале "Вольный улус".

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