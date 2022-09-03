Элистинец оштрафован за дискредитацию военных

03 сентября 2022, 07:39

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Элистинский городской суд Калмыкии оштрафовал на 30 тысяч рублей Сергея Петькиева, обвиненного в дискредитации российских вооруженных сил.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Калмыкии составили протокол по статье о дискредитации военных на Сергея Петькиева за то, что он опубликовал в социальной сети Fаcebook* фото с плакатом пацифистского содержания, сообщило 2 сентября издание "Кавказ.Реалии"**.

Отметим, что максимальное наказание для граждан по части 1 статьи 20.3.3 КоАП России (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) - штраф в 50 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что Элистинский горсуд 1 апреля прекратил административное дело 29-летнего Сергея Петькиева, который 25 февраля провел пацифистский пикет, сообщил юрист Санал Убушиев, выступавший защитником пикетчика в суде.

Петькиев избежал административной ответственности потому, что провел "классический одиночный пикет", предположил Убушиев. "Во время пикета мой подзащитный не передвигался, к нему никто не подходил. Он имел при себе все необходимые документы, ответил на вопросы полицейских. А учитывая, что пикет он провел до вступления в силу закона о дискредитации вооруженных сил, у суда не было ни единого основания, чтобы подвести это дело под административное правонарушение", – сказал он.

Комментариев от Петькиева или его представителей относительно решения суда не поступало.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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