Жительница Калмыкии обвинена в дискредитации армии

28 августа 2022, 20:25

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Административное дело о дискредитации российских военных в отношении Елены Бадмахалгаевой поступило в Сарпинский райсуд Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Калмыкии, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 30 мая Элистинский горсуд назначил 57-летнему Олегу Отхонову штраф в 30 тысяч рублей за публикацию пацифистского видеообращения журналиста Валерия Бадмаева, Верховный суд Калмыкии оставил это решение в силе.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В Сарпинский районный суд Калмыкии поступило административное дело по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) в отношении Елены Бадмахалгаевой, 25 августа оно было передано судье, следует из карточки дела на сайте суда. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.