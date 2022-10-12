Суд на Кубани обосновал мобилизацией арест обвиняемого

12 октября 2022, 13:53

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Житель Краснодарского края отправлен под арест на основании "военных поправок" в уголовный кодекс, вступивших в силу 24 сентября, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, поручив главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Госдума также приняла поправки в УК РФ, согласно которым кодекс дополняется понятиями "мобилизация" и "военное положение".

Первый в России случай применения новых поправок в уголовный кодекс, внесенных накануне мобилизации, зафиксирован в Краснодарском крае. Поправка, которая сделала совершение преступления в период мобилизации отягчающим обстоятельством (пункт «л» части 1 статьи 63 УК РФ) послужила доводом в пользу заключения под стражу местного жителя, сообщил сегодня Павел Чиков в своем Telegram-канале.

"Молодого человека обвиняют в преступлении средней тяжести, по таким делам, как правило, меру пресечения в виде заключения под стражу не применяют", - написал правозащитник.

Пост Чиков проиллюстрировал обезличенной выдержкой из постановления суда. Следствие, чьи доводы суд признал обоснованными, мотивирует ходатайство об аресте обвиняемого тем, что преступление совершено в период мобилизации, и выдвигает в связи с этим предположение, что на свободе обвиняемый продолжит нарушать закон или скроется от правосудия.

Адвокат Михаил Беньяш, который непосредственно защищает обвиняемого в суде, уточнил в своем Telegram-канале, что арест молодого человека обжалован.

Беньяш отметил, что дискутировал с коллегами о возможной практике применения пункта "л" части статьи 63 УК.

"Я говорил, что теперь все преступления (...) совершенные в период мобилизации, будут считаться совершенными с отягчающими обстоятельствами, то есть по преступлениям небольшой тяжести суды смогут спокойно назначать лишение свободы и брать под стражу всех подряд. Сергей Костюк, больше ерничая, обращал внимание, на то, что в России не "мобилизация" объявлена, а "частичная мобилизация", а про частичную в 63 УК ничего не сказано", - написал адвокат.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.