Армения обвинила Азербайджан в обстрелах позиций на границе

07 октября 2022, 12:50

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Позиции армянских военных сегодня были обстреляны с азербайджанской стороны границы, заявило Минобороны Армении. Стрельба была слышна в селе Кутакан, сообщил глава села.

Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 6 октября Минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела с азербайджанской стороны повреждена строительная техника, проводящая укрепительные работы на боевых позициях. Минобороны Азербайджана заявило, что эта информация не соответствует действительности.

Армянские позиции на восточной части границы сегодня были обстреляны азербайджанскими военными, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. По его словам, с армянской стороны пострадавших нет, передал корреспондент "Кавказского узла".

Военный корреспондент Давид Торосян в своем Telegram-канале отметил, что азербайджанские Вооруженные силы обстреляли левый фланг восточной части границы из крупнокалиберного оружия.

Глава села Кутакан Гегаркуникской области Макич Товмасян в комментарии журналистам заявил, что обстрелы сегодня утром велись по позициям армянских подразделений около часа. "Спустя еще час обстрелы возобновились. По звукам можно сказать, что обстреливали из стрелкового оружия", - привел слова Товмасяна корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 12.42 мск, не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. 19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. С 20 сентября Азербайджан и Армения вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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