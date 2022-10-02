Три сочинца обвинены в дискредитации военных

02 октября 2022, 09:31

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Три административных дела о дискредитации армии поступили в Центральный райсуд Сочи, одного из обвиняемых суд признал виновным.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 1 октября стало известно, что в суд направлено дело настоятеля храма в станице Надежной Максима Нагибина, чью проповедь полицейские сочли дискредитацией армии.

В Центральный райсуд Сочи поступило сразу несколько административных дел по статье о дискредитации армии. Житель Сочи Андрей Андреев оштрафован, дела Дмитрия Загорского и Артема Нифантова еще не рассмотрены, сообщило 1 октября "Кавказ.Реалии"*.

На сайте райсуда информация об этих делах, по состоянию на 09.28 мск, недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на сайте суда.

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