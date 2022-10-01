Релоканты в Баку рассказали о причинах решения покинуть Россию

01 октября 2022, 23:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После объявления в России частичной мобилизации оттуда в Азербайджан въехали более 10 тысяч человек, подсчитали в азербайджанской госслужбе миграции. Релоканты в Баку рассказали, что покинули Россию из опасений быть мобилизованными.

Как писал "Кавказский узел", на фоне объявленной в России частичной мобилизации закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Баку и Ереван, следует из данных авиакомпаний и билетных агрегаторов. Также наблюдается дефицит билетов на эти направления из аэропортов Сочи, Минвод, Астрахани, Владикавказа.

Приехавшие в Баку россияне рассказали о своих опасениях в связи с мобилизацией

В два азербайджанских международных аэропорта, в Баку и Гяндже, прибывают пассажиры из России, среди которых много покинувших страну из-за частичной мобилизации, сообщил из Азербайджана корреспондент "Кавказского узла". Поскольку более двух лет сухопутные границы Азербайджана закрыты для въезда, пересечь российско-азербайджанскую границу можно только авиатранспортом.

Гусейн - постоянно проживавший в Воронеже азербайджанец, он прилетел в Баку один, оставив в России родителей. Молодой мужчина рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что когда выезжал из Воронежа, препон не встретил, что купил билет по обычной цене в первые дни мобилизации. Родители - граждане России, переехали в Воронеж в молодости.

25-летний Гусейн не получал повестку, но решил улететь из страны в первые дни мобилизации. По его словам, в Баку он живет у ближайших родственников, надеется переждать "тяжелое время". Денег у него почти нет, все ушли на дорогу, но надеется, что ему помогут родные и родители пришлют деньги. Планов на будущее в Азербайджане пока не имеет.

34-летний ресторатор из Санкт-Петербурга, также азербайджанец, который не стал называть свое имя, надеется, что не подпадет под мобилизацию, потому что в российской армии не служил. Свой приезд в Баку он объяснил ухудшением в России экономического положения в результате военной операции на Украине, однако предполагает, что мобилизация впоследствии ждет и тех, кто не служил в армии. "Откуда я знаю, не лежит ли в моем почтовом ящике в Питере повестка? Лучше я потеряю доход за 1-2 месяца, пережду в Баку, здесь у меня осталась квартира. А потом вернусь в Россию или уеду в Европу", - рассказал он.

По словам мужчины, у него достаточно денег для длительного проживания в Азербайджане, деньги он беспрепятственно вывез из России в рублях. Будучи гражданином России, он сохранил и азербайджанское гражданство и поэтому "проблем в Баку с местной властью не имеет".

Нина с мужем прилетела в Баку два дня назад, они живут в трехзвездочном отеле. По ее словам, в московском аэропорту была напряженная ситуация, у выезжающих спрашивали причину отъезда, предупреждали, что у них будут проблемы по возвращении. Из Баку семья намерена вылететь в Таиланд, регистрироваться в Азербайджане они не будут. "Взяли денег в расчете на проживание не в Азербайджане, в долларах", - сообщила Нина. "Мы давно намеревались пожить в Таиланде, но все откладывали на потом. Когда стало известно о призыве в армию ранее служивших, решили что самое время совместить отдых с отъездом из страны в трудное время. Муж работает, высшее образование, знает иностранные языки, военная служба не входит в его планы. У нас двое детей, остались в России у бабушки, нам надо растить детей, больше ничего не хотим", - сказала Нина.

В Азербайджан ежедневно прилетает около тысячи человек из России

По приблизительным подсчетам, с учетом количества ежедневных авиарейсов в Баку из городов России, ежедневно с 21 сентября в страну прилетает около 1000 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного совета Госслужбы миграции Азер Аллахверанов. Таким образом, в Азербайджан с этой даты въехали примерно 10 тысяч человек, из которых часть затем покинула Азербайджан, улетев в другие страны, подсчитал он.

"Обращаться за регистрацией по месту прибытия иностранцы должны в течение 15 дней, если они намерены здесь остаться сверх этого срока. Поэтому рано считать количество зарегистрировавшихся (из приехавших после 21 сентября), такой статистики еще нет. Билеты на самолеты в Баку и в Гянджу раскуплены до 8 октября, поток гостей из России не иссякает. Цифры появятся во второй половине октября", - сказал Аллахверанов. Он добавил, что пока нет и данных о том, сколько россиян, у которых есть также гражданство Азербайджана, въехало в страну с начала частичной мобилизации.

Миграция россиян вряд ли принесет вред экономике Азербайджана, указал экономист Рауф Гараев. "Авиабилеты из России в Азербайджан стоят свыше 1700 манатов (1000 долларов), эта сумма не каждому по плечу, тем более когда в России "падает" бизнес и торговля, а ведь много азербайджанцев в России работают на рынках. Прилетают состоятельные люди. Азербайджанцы останутся временно жить здесь и вряд ли станут искать место работы. А русские люди прилетают, чтобы из Баку и Гянджи вылететь в другие страны с высоким уровнем зарплат и близкой им ментальностью населения. Поэтому считаю, что вынужденная миграция из России никакого вреда Азербайджану принести не может. Наоборот, получают выгоду в ресторанном, отельном бизнесе, владельцы такси, сдаваемых в аренду квартир", - сказал Гараев.

Живущие в России граждане этой страны азербайджанской национальности обязаны выполнять ее законы и могут быть мобилизованы наравне с другими жителями страны, подчеркнул юрист Намизад Сафаров. Но это не касается проживающих в России граждан Азербайджана, которые не могут быть мобилизованы, а если такие случаи все-таки имеются, то противоречат законам России, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Попасть в армию России могут граждане Азербайджана, желающие через добровольную военную службу получить в ускоренном порядке гражданство России. Однако в таком случае эти люди входят в конфликт с азербайджанским законодательством, по которому считается уголовным преступлением служба граждан Азербайджана в чужих армиях и любых зарубежных военных структурах.

Специалист по международным отношениям, преподаватель вуза Теймур Гасымлы выразил мнение, что у большей части азербайджанского общества сформировалось неприятие политики России, наложенное на отрицательные эмоции в связи с военной операцией на Украине. Но есть и те, кто придерживается пророссийских взглядов. Он предположил, что в случае, если прибывшие из России будут проводить активные политические действия в Азербайджане, не исключены конфликты. Однако, по его мнению, их вероятность невысока. "Большого наплыва россиян в нашу страну я не жду и поэтому проблем в будущем из-за российских мигрантов не ожидаю", - отметил Гасымлы.

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