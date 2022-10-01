01 октября 2022, 19:06

Следствие объяснило смерть армянского военного ошибкой сослуживца

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сослуживец погибшего срочника Грачьи Карамяна задержан за нарушение правил службы. Находясь на дежурстве, он по ошибке выстрелил в Карамяна из автомата, предположил Следком Армении.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Армении заявило сегодня о гибели солдата-срочника Грачьи Карамяна. Его тело было обнаружено на боевом посту с огнестрельными ранениями.

Уголовное дело в связи с нарушением правил несения боевого дежурства и боевой службы расследуется в связи с гибелью военного. сообщил сегодня Следком Армении.

По предварительным данным, 30 сентября около 23.40 (22.40 мск) военнослужащий срочной службы одной из воинских частей, находившийся на боевом посту, услышав шаги, предположил, что на пост возможно нападение. Он "произвел очередь из автомата" в направлении сослуживца, который получил смертельные огнестрельные ранения, процитировало сообщение следствия издание News.Am.Военнослужащий, открывший огонь, задержан, указано в сообщении.

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Примечание:

"Найден один из пропавших без вести армянских солдат", "Правозащитница заявила о 80 армянских пленных в Азербайджане", "Родственники солдат потребовали от Минобороны Армении сведений о пропавших без вести".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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