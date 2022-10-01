Директор школы в Батуми уволена из-за флага Абхазии на стенде

01 октября 2022, 08:02

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Ученик батумской школы №7 испортил стенд с флагами разных государств из-за размещенного на нем флага Абхазии. Об инциденте стало известно в министерстве образования, культуры и спорта Аджарии, которое уволило директора.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Ученик школы №7 в Батуми получил выговор за порчу стенда, на котором были размещены флаги разных стран. Подросток сорвал стенд, так как на нем был также размещен флаг Абхазии. С ним и его родителям была проведена беседа, после чего, по заверениям директора школы, инцидент был исчерпан, пишут 30 сентября "Новости-Грузия".

Репортаж об инциденте, показанный местным телеканалом, заинтересовал представителей министерства образования, культуры и спорта Аджарии. Руководитель ведомства Майя Хаджишвили сообщила, что в работе школы были выявлены нарушения законодательства Грузии, "в том числе размещение таких стикеров, которые недопустимы по законодательству и Конституции". Директор школы была уволена, сообщает "Грузия-онлайн".

Напомним, что ранее "Кавказский узел" писал о скандале с русскоязычным частным учебным заведением School Club Georgia в Батуми, учащиеся которого сдают дистанционно экзамены в России. Министерство образования и науки Грузии заявило, что образовательное учреждение работает без авторизации, что является нарушением законодательства. School Club Georgia функционирует третий год и все время становится объектом агрессии, хотя работает в тесном контакте с местными властями, рассказала директор Наталья Георгиева.

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