Директор русскоязычного учебного учреждения в Батуми ответила на претензии чиновников

07 сентября 2022, 04:38

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Русскоязычное учебное учреждение School Club Georgia функционирует третий год и все время становится объектом агрессии, хотя работает в тесном контакте с местными властями, рассказала директор Наталья Георгиева. Скандал вокруг учебного заведения укладывается в антироссийскую кампанию радикальной оппозиции, считает аналитики Заал Анджапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", частное учебное заведение School Club Georgia в Батуми работает без авторизации в Министерстве образования и науки Грузии, что является уголовным преступлением, отметило ведомство. Учебное заведение не является школой, заявила директор Наталья Георгиева. Однако, по словам педагогов, учащиеся сдают дистанционно экзамены в школах Москвы и Санкт-Петербурга.

Национальный центр качества образования министерства науки и образования Грузии заявил, что у русскоязычного учебного учреждения School Club Georgia, функционирующего в Батуми, нет авторизации, в связи с чем оно не имеет право проводить общеобразовательную деятельность в Грузии.

«Для получения статуса образовательное учреждение должно пройти авторизацию, цель которой - удовлетворение обеспечения необходимых стандартов деятельности. Прохождение авторизации необходимо как для публичных, так и для частных субъектов», - говорится в заявлении ведомства, направленном 6 сентября корреспонденту «Кавказского узла».

В своем заявлении ведомство сослалось на первую часть статьи 192 Уголовного кодекса Грузии, где говорится о незаконной образовательной деятельности. За нарушение законодательства предусмотрен штраф.

Директор School Club Georgia Наталья Георгиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что учреждение не выдает какие-либо документы о прохождении обучения – дипломы или аттестаты.

«Мы занимается подготовкой тех детей, которые находятся на семейном обучении в России и аттестацию проходят онлайн. В России существует закон о семейном образовании – любой родитель вправе заниматься обучением своего ребенка самостоятельно. Для того, чтобы облегчить эту работу, и для того, чтобы ребенок получил российский аттестат и был допущен к государственным экзаменам, он должен ежегодно сдавать аттестацию по каждому предмету, что-то вроде экзамена. Это допустимо делать онлайн и этим занимаются различные платформы – готовят к аттестации», - рассказала директор.

По ее словам, в Батуми подготовкой детей занимается «Центр поддержки семейного обучения», она же в Грузии зарегистрирована индивидуальным предпринимателем и заключает договоры с родителями учащихся. Занятия проходят в группах по шесть-восемь человек, в центре обучается примерно сто детей из разных стран, в том числе и из Украины. «Занятия групповые. Насколько мне известно, в этом нет ничего незаконного. После того, как я зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем, меня пригласили в мэрию Батуми и задали ряд вопросов. Мы постоянно находимся в диалоге с различными структурами, нам претензии не предъявляют, потому что мы не вводим кого-либо в заблуждение о том, что выдаем документы о прохождении обучения», - сказала она.

По словам Георгиевой, школа функционирует третий год и каждый раз в начале учебного года в СМИ поднимается вопрос о ее работе, она связывает это с русофобией.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе обратил внимание, что вопрос функционирования учебного заведения и поднятый скандал вокруг него «укладывается в антироссийскую кампанию».

«Один из возможных вариантов – вопрос русофобии. Придрались к тому, что нет аккредитации. Это укладывается в антироссийскую кампанию, которую сейчас активно развязывают определенные группы, активно аффилированные с радикальной частью оппозиции», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он обратил внимание, что центр все же функционирует «вне правового поля» - у него нет авторизации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.