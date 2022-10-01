Суд в Азербайджане оправдал двух активистов Nida

01 октября 2022, 02:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Азербайджана отменил обвинительный приговор, вынесенный активистам молодежного движения Nida Шахину Новрузлу и Мамеду Азизову по делу о массовых беспорядках. Само дело по решению суда прекращено.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая 2014 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Илькина Рустамзаде, Заура Гурбанлы, Рашадата Ахундова и Мамеда Азизова, а также других активистов движения Nida Бахтияра Гулиева, Шахина Новрузлу, Рашада Гасанова и Узеира Мамедли к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Ни один из активистов вину не признал. Апелляция на приговор была отклонена 16 декабря 2014 года. При этом Новрузлу был помилован распоряжением президента Азербайджана от 17 октября 2014 года, а Азизов – распоряжением от 17 марта 2015 года. 18 февраля Европейский суд по правам человека согласился с жалобами Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу на аресты и преследование по политическим мотивам, назначив им компенсации на общую сумму 43 500 евро. 11 июня Совет Европы призвал власти Азербайджана оправдать девятерых активистов.

Пленум Верховного суда Азербайджана рассмотрел дело Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу с учетом решения Европейского суда по правам человека, сообщил телеканал Median TV на своем сайте.

Адвокат Мамеда Азизова Фариз Намазлы сообщил, что после решения ЕСПЧ он трижды обращался в Верховный суд с просьбой пересмотреть дело, а 30 сентября с ним связался Верховный суд и сообщил, что на основании решения Европейского суда дело Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу повторно рассмотрено на пленуме по вновь открытому делу. Обвинительный приговор в отношении них был отменен, а уголовное дело прекращено по оправдательным мотивам, отметил он.

Летом 2014 года в Азербайджане прошла волна арестов оппозиционных политических деятелей, журналистов, правозащитников. "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане (2014)". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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