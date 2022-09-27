27 сентября 2022, 08:21
Свидетель Иеговы* из Темрюка приговорен к условному сроку
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Суд признал 67-летнего Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края виновным в участии в экстремистской организации и приговорил к двум годам лишения свободы условно.
Как писал "Кавказский узел", в апреле следствие сообщило о том, что 66-летний Свидетель Иеговы* из Темрюкского района обвинен в экстремизме.
Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".
Суд в Темрюкском районе вынес приговор 67-летнему Свидетелю Иеговы*, он признан виновным в участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 26 сентября.
По данным следствия и суда, мужчина является членом организации "Свидетелей Иеговы* города Темрюка". С июля 2020 года по январь 2021 года он читал в интернете лекции на основе экстремистской литературы, которую хранил у себя. Кроме того, он участвовал в коллективном обсуждении религиозных книг и читал их вслух другим лицам.
Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.
По словам представителя европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослава Сивульского, оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе. "Такие истории вселяют оптимизм и, в том числе, побуждают не опускать руки, бороться до конца. В этом случае показательна позиция верующих – даже когда выносятся "мягкие" приговоры, связанные со штрафом или условным наказанием – они всегда их обжалуют до конца. Это серьезное вмешательство в жизнь человека, который не совершал никакого реального преступления. Вера в Бога – это не преступление", – сказал он.
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Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".
* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.
** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"