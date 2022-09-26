Обнародовано видео о проходе туристов пешком из России в Грузию

26 сентября 2022, 20:05

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Людей без транспортных средств начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком, сообщил автор обнародованного сегодня в Telegram видео.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября, по данным МВД Северной Осетии, на границе с Грузией ожидали проезда к "Верхнему Ларсу" две тысячи легковых машин. В тот же день пользователи соцсети пожаловались, что из-за многокилометровых пробок и долгого оформления на таможне выезд из Владикавказа в Грузию занимает почти сутки. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Выезжающие из России рассказали, что таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы.

Россиянам, пытающимся уехать в Грузию, разрешили переходить границу пешком, сообщил сегодня Telegram-канал Mash Gor и опубликовал подтверждающие это видеокадры. "Желающим попасть в Грузию из Северной Осетии разрешили переходить границу пешком. КПП "Ларс" для такого способа пересечения не предназначен, но исключение сделали, чтобы уменьшить пробки. Теперь возле пункта выросла новая очередь. Детей и женщин пропускают первыми", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале.

В публикации содержится видео. На кадрах видно, как множество людей идут и бегут пешком, у части из них в руках велосипеды. Люди выстраиваются вдоль полосы, по которой машины выезжают из Грузии в сторону России и мешают проезду автомобилей.

"После новости о том, что открыли оформление для пешего типа граждан, так скажем, паспортный контроль можно проходить пешком, без автомобиля, без велосипеда, без какого-либо транспортного средства, резко образовалась в течение пяти минут колоссальная пробка уже из людей. По той стороне выезжают автотранспортные средства, в том числе грузовые. Сарафанное радио работает очень быстро, и люди бегут занимать очередь для того, чтобы пройти границу без автомобиля, без велосипеда, без самоката", - говорит за кадром автор видео.

По его словам, те, кто пытается пройти границу с Грузией пешком, осложняют выезд автомобилям, которые из Грузии заезжают в Россию. "В обе стороны просто колоссальная пробка. Нейтральная зона стоит уже больше девяти часов. Машины двигаются со скоростью один метр в один час", - говорит автор видео.

Из-за того, что очереди легковых автомобилей перед КПП "Верхний Ларс" достигают нескольких километров и создают неудобства жителям Северной Осетии, власти республики решили открыть вблизи села Ногир парковку для транзитного транспорта, сообщил 25 сентября глава региона Сергей Меняйло.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению.

Напомним, 21 сентября, после того, как Владимир Путин объявил о мобилизации, закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Баку и Ереван. К 23 сентября была недоступна возможность вылететь в ближайшие дни в Армению или Азербайджан прямым рейсом из Москвы и аэропортов Сочи, Минвод, Астрахани и Владикавказа, а цены на авиабилеты на конец сентября и начало октября находились в диапазоне от 34 до 172 тысяч рублей.

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