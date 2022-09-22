Опубликованы сведения о десятках призывников у военкоматов в Дагестане и Чечне

22 сентября 2022, 13:11

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Около военкоматов в Дербенте и Чечне после объявления мобилизации образовались очереди призывников, следует из опубликованных сегодня фото и видео.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В большинстве регионов СКФО и ЮФО губернаторы в тот же день возглавили мобилизационные комиссии. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации.

В Дербенте "полным ходом идёт мобилизация", сообщил сегодня анонимный Telegram-канал "Жемчужина юга", позиционирующий себя как "Информационное издание о Дербенте и его окрестностях".

Публикация проиллюстрирована двумя фотографиями. На одной из них показаны несколько десятков мужчин разного возраста, стоящих у ворот здания военкомата. Рядом со входом в здание припаркован автобус. На второй фотографии это же здание снято с другого ракурса. В кадр при этом попали автомобиль ДПС и припаркованный у обочины служебный автомобиль полиции.

Первое из двух фото размещено сегодня также в Telegram-канале "ЧП Кавказ". Там же опубликовано видео, подписанное "Военкомат в Чечне". На кадрах ролика видны десятки мужчин разного возраста, идущие по улице толпой. Некоторые из них снимают шествие на телефоны. "Кавказский узел" не может проверить, где и когда были сделаны фото и видеозапись, опубликованные в анонимных Telegram-каналах.

Напомним, 21 сентября акции протеста против мобилизации прошли в Краснодаре и Волгограде. В Краснодаре, по данным правозащитников, были задержаны 14 участников акции. В Волгограде силовики задержали восемь человек. Участники акции протеста рассказали, что не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты, так как опасались открыто выражать свое мнение.

В Грозном, по словам очевидцев, около 30-40 женщин вышли 21 сентября на митинг против мобилизации их близких, но полицейские пресекли акцию и увезли ее участниц. Еще восемь женщин, откликнувшихся на призыв собраться на митинг перед мечетью в Грозном, поехали на акцию из Шалинского района, но вынужденно задержались в пути и не смогли принять в ней участие, рассказали местные жительницы.

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