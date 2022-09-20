В День адыгов жители Нальчика напомнили о нерешенных проблемах сохранения родного языка и традиций

20 сентября 2022, 13:11

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Праздник День адыгов служит своего рода противовесом Дню памяти жертв Кавказской войны, но тоже является поводом вспомнить о проблемах народа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Нальчика. Главными проблемами адыгов они назвали сохранение родного языка, национальных традиций, а также вопрос репатриации черкесов.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября 2021 года в Кабардино-Балкарии прошло празднование Дня адыгов, ему были посвящены выставки, концерты и спортивные соревнования, однако самые массовые мероприятия - праздничное шествие и танцевальный круг - были отменены из-за коронавируса.

День адыгов (черкесов) был учрежден в 2014 году указом бывшего главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова "с учетом пожеланий адыгских общественных организаций". 20 сентября объявлено в республике нерабочим днем. Праздник призван стать стимулом для укрепления связей и консолидации адыгского (черкесского) этноса, большая часть которого в настоящее время проживает за пределами своей исторической родины, а также укрепления единства народов Кабардино-Балкарии, говорится в официальном сообщении о Дне адыгов.

В честь Дня адыгов в Нальчике, других городах и районных центрах Кабардино-Балкарии прошли торжественные мероприятия – концерты, выставки, спортивные состязания. Значение праздника в том, чтобы позволить этносу оглянуться на свои достижения в разных направлениях - культуре, искусстве. Эти достижения можно увидеть на сегодняшних выставках, сказала корреспонденту "Кавказского узла" журналист Эльмира Кибишева.

"Основная проблема, которую я выделила бы, и которая, возможно, зависит от каждого человека – это знание своего родного языка. Язык забывается, теряется. Я считаю, что каждый адыг, который болеет за свой народ, желает его продолжения, должен задумываться о том, чтобы подрастающее поколение не забывало свои корни. А корни можно помнить лишь в том случае, если ты владеешь своим родным языком. Потому что в язык вплетено все – обычаи и культура народа. И знать культуру можно только, если знаешь язык. Никакой перевод не может передать все богатство родного языка", - заявила она.

День адыгов – значимый для кабардинского народа праздник, который соединяет прошлое и будущее народа, отметил балетмейстер, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии Эдик Курашев. "Мы должны сохранить то ценное, что передали нам предки, и далее передать его будущим поколениям. Родители должны учить детей правилам поведения, этикету. Это все надо передавать будущим поколениям, чтобы не исчез наш менталитет, наш этикет, обычаи. Еще я бы хотел, чтобы адыги больше изучали родной язык, поддерживали свою культуру, музыку, свои танцы, чтобы это не было утеряно и передавалось будущим поколениям", - сказал Курашев "Кавказскому узлу".

Смысл праздника в том, чтобы перевести фокус общественного внимания со Дня памяти 21 мая на позитивную дату, потому что "нельзя все время думать о трагическом, надо думать и о хорошем", полагает научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Руслан Тазиев. "Мы это приветствуем. Но, с другой стороны, не все проблемы адыгов решены. В частности, остается нерешенной проблема сохранения родного языка, традиций", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

15 мая стало известно, что власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в Нальчике в память о жертвах Кавказской войны. Пользователи соцсети отметили, что этот запрет является вмешательством в традиции адыгов. В Карачаево-Черкесии были запланированы шествие, митинг, театрализованное представление. В Адыгее от шествия отказались, но оставили реквием и митинг. На Кубани отказались от проведения митинга, но решили провести шествие.

Остальные проблемы либо связаны с проблемой сохранения языка, либо вытекают из нее, добавил Тазиев. "Человек в раннем возрасте лучше овладевает языком. Детские сады должны быть не местом забвения, а местом сохранения родных языков. Но это ни в коем случае не должно быть в ущерб знанию русского языка – языка межнационального общения. Проблема не в знании русского языка, проблема в незнании родных языков. Поэтому надо не просто учить детей родному языку с дошкольных детских учреждений, но и весь воспитательный процесс осуществлять на нем", - убежден ученый.

Адыги должны сохранять свою культуру, историю и вместе с тем поднимать образовательный уровень, чтобы адыгская молодежь училась в хороших вузах, повышала свою квалификацию, заявил корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель Ратмир Каров. Главной проблемой на сегодня он считает связь российских адыгов с черкесскими диаспорами за рубежом. "Каждый черкес, который живет в Сирии, Иордании, должен иметь возможность вернуться на родину, чтобы жить и созидать на своей земле. Они на это имеют право, и мы должны им в этом помочь", - указал Каров.

Репатриант из Сирии Кушха Мирза Надим сказал корреспонденту "Кавказского узла", что с удовольствием участвует в празднике и чувствует радость от того, что вернулся на родину, "влился в родную среду". "Нам радостно от того, что адыгская земля развивается, что великая страна Россия оказывает нам уважение", - пояснил он.

В первое время после возвращения Надим жил с семьей в санатории, потом ему купили дом в поселке Нартан, где он в итоге обустроился. Репатриант рассказал, что не забывал родной язык в Сирии и даже писал на нем стихи, которые публиковались в журналах и газетах Кабардино-Балкарии. "Мы гордимся нашим родным языком и не хотели бы его потерять", - заявил он.

Еще один репатриант Мамдух Кереф заверил, что в Кабардино-Балкарии репатриантов приняли хорошо и тепло к ним относятся. "Единственное, чего мы хотим, чтобы государство нас считало своими. Нам больше ничего не нужно. Мы хотим сделать лучше свою землю, приносить пользу. Хотим жить дружно со всеми", - добавил Кереф.

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