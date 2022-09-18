Волгоградские власти анонсировали сдачу второго дома для дольщиков «Ахтубаситипарк»

18 сентября 2022, 22:40

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Достаивается второй дом жилкомплекса «Ахтубаситипарк» в Волжском, до конца года квартиры в нем получат 11 дольщиков, заявили в администрации Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 и 2018 годах дольщики компании ООО "Ахтубаситипарк" неоднократно выходили на акции протеста, требуя возобновить строительство домов. По информации дольщиков, передача жилого дома № 1 должна была состояться в четвертом квартале 2015 года, дома № 2 – в четвертом квартале 2016 года, квартиры в домах должна получить 221 семья. После митинга в январе 2018 года после этого региональные власти выделили 60 млн рублей на возобновление строительства одного из домов, а арбитражный суд Волгоградской области отстранил конкурсного управляющего ООО "Ахтубаситипарк" Николая Попова от исполнения обязанностей. В июне 2018 года дольщики "Ахтубаситипарк" записали видео, в котором попросили президента России вмешаться в ситуацию со строительством домов. Пока жилье не достроено, им приходится оплачивать охрану стройки и свет на объектах.

Второй дом жилкомплекса «АхтубаСитиПарк» достраивают в Волжском, его готовность составляет 90 процентов, сообщила сегодня администрация Волгоградской области на своем сайте. По условиям соглашения, ввести его в эксплуатацию планируется уже в четвëртом квартале этого года. Квартиры в этом доме получат ещё 11 участников долевого строительства, отмечается в сообщении.

Основные строительно-монтажные работы в здании завершены, ведется внутренняя отделка помещений, монтаж наружных инженерных сетей и благоустройство территории, говорится в пресс-релизе со ссылкой на региональную инспекцию Госстройнадзора.

В администрации напомнили, что первый многоэтажный дом в составе жилого комплекса была введен в эксплуатацию в 2019 году, тогда порядка 200 семей дольщиков получили квартиры.