Ростовчане обратились к Путину за защитой рощи от строительства

13 сентября 2022, 15:22

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Участок в ростовской роще СКА снова выставили на продажу для жилого строительства. Активисты написали обращение в аппарат президента с требованием отмены решения Росимущества.

Как писал "Кавказский узел", участок рощи СКА в Ростове-на-Дону, который 27 июля планировали вырубить под парковку, защитили местные жители, которые взяли его в живое кольцо. Акция собрала несколько десятков ростовчан, главным образом жителей домов, расположенных рядом с рощей. Они натянули строительную ленту и выстроились живой линией по периметру участка рощи.

В Ростове участок в роще СКА снова выставлен под продажу для жилого строительства. Жители требуют, чтобы решение Росимущества было отменено, для этого активисты написали обращение в аппарат президента, сообщило сегодня издание 161.RU.

Арбитражный суд Ростовской области 10 августа 2020 года удовлетворил иск прокуратуры к региональному управлению Росимущества и предпринимателю, обязав их вернуть земельный участок в роще СКА, где планировалось строительство стоянки. Местные жители, которые в июле встали живым кольцом на защиту рощи, назвали ее едва ли не единственной достопримечательностью района. В апелляции решение арбитражного суда устояло.

Горожане ранее передавали губернатору Василию Голубеву обращение, подписи к которому заняли 15 листов. "Участок с большой частью лесного массива площадью 2 гектара и с назначением С2 «защитные зеленые насаждения» не правовым методом, а планомерными незаконными манипуляциями оказался в собственности управления Росимущества по Ростовской области. Это произошло вопреки судебным решениям, проверкам прокуратуры и следственного комитета, а также обещаниям губернатора перед народом. Суд установил: эта земля не может быть в обороте, это территория общего пользования", - говорится в обращении.

Активисты ТСЖ «Уют» требуют не нарушать права жителей Ростова-на-Дону и не провоцировать возмущение горожан. Они намерены массово обратиться к губернатору во время его «Прямой линии», которая состоится 14 сентября.

Два года назад Голубев обещал содействовать возврату участка в категорию «городские леса», дал поручение заняться процессом его передачи Ростову и больше к этому вопросу не возвращаться. Но участок был передан в распоряжение ДОМ.РФ для проведения торгов по продаже имущества в апреле 2022 года.

"Люди возмущены тем, что их обманули! Обещание губернатора не исполнено, уголовное дело по факту подложных документов на госрегистрацию права не возбуждают", - говорит активистка Диана Джавадова.

Накануне Диана Джавадова была в Москве, чтобы передать жалобу в приемную президента Владимира Путина и Следственный комитет России. Также обращение активисты направили в прокуратуру Ростовской области.

В ближайшие выходные ростовчане планируют провести в роще СКА очередной флешмоб за сохранение зеленой зоны, сообщило издание «Наше время».

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