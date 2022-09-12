Литераторы оценили успех писателя из Дагестана на книжной ярмарке в Москве

12 сентября 2022, 22:46

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Дагестанский автор Ислам Ханипаев пишет качественные и современные книги, они выходят большими тиражами, указали писатель Саид Ниналалов и поэтесса Миясат Муслимова, комментируя его успех на Московской международной книжной ярмарке. Начинающим авторам в Дагестане сложно добиться популярности без поддержки, отметили они.

Поэтесса, публицист, переводчик, обладательница высшей журналисткой награды «Золотое перо России» из Дагестана Миясат Муслимова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что впервые услышала об Исламе Ханипаеве, книга которого "Холодные глаза" стала одной из самых продаваемых на Московской международной книжной ярмарке, полгода назад.

Новая книга дагестанского писателя Ислама Ханипаева об убийстве в горном аварском селе стала одной из самых продаваемых на Московской международной книжной ярмарке прошедшей в эти выходные в столице, сообщает 6 сентября в Telegram-канале "Спросите у Расула".

"У него большие тиражи, очень порадовалась за него. Это прорыв в нашей литературе. Хочется почитать (его произведения). (Пока) читала в соцсетях отрывки из книг Ханипаева. Его стиль мне показался интересным", - рассказала она.

Первой книгой дагестанского писателя Ислама Ханипаева, с которой он обрез популярность, стала повесть "Типа я", сообщает "Российская газета". Его следующая книга "Холодные глаза" - этом психологический детектив о хладнокровном убийстве в горном селе Дагестана. Туда по заданию разобраться в произошедшем отправляют молодого журналиста из Махачкалы. Впоследствии он осознает, что его затягивает мрачная и враждебная атмосфера этого места. Спустя годы, когда убийца уже отбывает срок, Арсен получает посылку с запиской "Ты убил моего сына". Дело получает новый ход, который изменил жизнь Арсена.

По словам Муслимовой, произведения всегда интересны, если в них "есть осмысление каких-то глубинных реалий, процессов в республике".

В Дагестане много талантливых литераторов, считает поэтесса. «Но в одиночку, не находя поддержки, они часто пишут «в стол». Органы власти не помогают им [....] смелость открыть новый талант мало, кто на себя берёт», - считает Муслимова.

Она считает, что Союз писателей не заинтересован в поддержке талантов. «Но сейчас благодаря интернету (у авторов) стало больше возможностей напрямую выходить к читателю. Издательства выпускают книги, которые пользуются массовым спросом - например, детективы», - отметила Муслимова.

Она отметила, что ей сложно однозначно выделить кого-либо из других дагестанских авторов. "Есть хорошо пишущие Григорий Адаров, Елена Говерт. Появился очень харизматичный поэт Камиль Дадаев. Им немного не хватает техники. Но сейчас проводятся мастер-классы для молодых авторов и в Дагестане, и в других регионах. То есть авторы есть. Но они не раскручены", - сказала поэтесса.

Муслимова сказала, что достаточно скептически относится к писательнице Алисе Ганиевой. «В Дагестане есть её поклонники. В ее таланте я уже сейчас сомневаюсь, (у нее) пошли неряшливые тексты. Ганиева сейчас смотрит на Дагестан как на экзотику. Душа у неё за Дагестан не болит», - считает она.

Практика показывает, что успех продаж на Московской международной книжной ярмарке «чаще всего временный, не определяющий место в литературе этого автора», резюмировала Муслимова..

Ученый и писатель Саид Ниналалов назвал Ислама Ханипаева «новой звездой на литературном небосклоне Дагестана». «Этот молодой писатель уже имеет огромный успех. И если первое его произведение - это повесть о детстве, о перипетиях жизни и переживаниях восьмилетнего мальчишки, то второе — это хороший детективный роман. Это качественные современные книги. Издательство "Альпина", опубликовавшее оба его произведения, выпускает, в основном, научно-популярную и деловую литературу, а к изданию художественной литературы относится очень избирательно», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Важным явлением в дагестанской литературе, по его мнению, является Алиса Ганиева. «Но сейчас темы её произведений далеки от Дагестана», - добавил Ниналалов.

Среди дагестанских авторов он также выделил Ахмедхана Зирихгерана. «В Дагестане уже вышли две его книги: "Слишком жаркое лето" и "Двое в тревожном городе". Параллельно со мной стал лауреатом государственной премии Дагестана по литературе Магомед Бисавалиев - его книга легенд и преданий малой родины Джурмута "Тайные тетради" получила много хороших отзывов», - указал Ниналалов.

"В том, что книга вышла в топ продаж, есть две стороны", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Аварского театра и писатель Магомед Бисавалиев, комментируя успех книги Ханипаева на Московской международной книжной ярмарке. «Продажу нельзя брать как абсолютный критерий ценности произведения. Потому что нередко распродаётся быстро ширпотреб, литература невысокого качества. Но если писатель, его книга не востребованы на рынке, это тоже нельзя назвать успехом», - считает он.

На его взгляд, самый успешный и талантливый современный аварский поэт Дагестана, который также пишет историческую прозу, - Магомед Гамзаев, также хороши произведения лезгинского поэта Арбена Кардаша.

Алиса Ганиева очень известная, но одновременно спорная фигура дагестанской литературы, считает Бисавалиев. Она имеет дагестанские корни, но в республике "вызывает полярные мнения своими произведениями", отметил он.

"Талант у неё, безусловно, есть. А насчет её сюжетов [...] Алиса Ганиева просто срывает маску с пороков современной кавказской жизни. В Дагестане начинают возмущаться - почему она нас так плохо показывает? Да потому что мы такие. Есть и отрицательные и положительные стороны", - пояснил Бисавалиев.

Сотрудник издательства "Альпина" сообщил, что несколько десятков экземпляров книг Ислама Ханипаева были проданы со стендов выставки. «Обе книги Ханипаева: "Холодные глаза" и "Типа я"- продавались хорошо. Сейчас они поступают во все книжные магазины по всей России», — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Администрация Московской международной книжной ярмарке сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не ведет статистику по продаже книг и поэтому не может дать информацию о продажах произведений Ханипаева.

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