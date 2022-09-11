Прокуратура отреагировала на сведения о проблеме в детсаду Горячего Ключа

11 сентября 2022, 14:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После увольнения заведующего детсадом № 7 в Горячем Ключе его обязанности выполняют другие сотрудники, а информация о том, что детей не кормят, не подтвердилась, отчиталась прокуратура Кубани об итогах проверки.

Как писал "Кавказский узел", авторы поста, распространенного 2 августа в соцсетях, призвали мэрию Горячего Ключа решить проблему в детском саду № 7, где, по их словам, нет заведующей, завхоза и кладовщика, а кухня не получила продукты и дети остались без питания.

"Кавказский узел" получил сегодня письменный ответ начальника отдела прокуратуры Кубани по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Марата Киргуева на запрос от 5 августа о ситуации в детсаду № 7 Горячего Ключа.

"Прокуратурой края проведена проверка по вашему обращению о нарушениях в деятельности дошкольной образовательной организации… Проектная мощность дошкольной образовательной организации составляет 75 человек, которую посещают 35 воспитанников (две группы)... В штатное расписание МБДОУ №7 на 01.01.2022 включены следующие должности: заведующий, медицинская сестра, заведующий хозяйством, младший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, повар детского питания, уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, машинист по стирке и ремонту белья, дворник, сторож (вахтер). В связи с отсутствием с 30.11.2021 заведующего МБДОУ № 7 в ГКУ «Центр занятости населения города Горячий Ключ» подана заявка на подбор сотрудника для заполнения имеющейся вакансии", - говорится в ответе.

С 30 ноября 2021 года исполнение обязанностей заведующего возлагаются на работников детсада, сообщил Марат Киргуев. "В связи с увольнением заведующего хозяйством, который осуществляет выдачу продуктов на пищеблок для приготовления пищи воспитанникам, специалистом МКУ «Центр развития образования» администрации города 02.08.2022 осуществлен выезд в МБДОУ № 7 и произведена выдача продуктов питания для приготовления пищи для воспитанников. Поставка продуктов питания в МБДОУ № 7 осуществляется ИП Гапоненко В.М. и ООО «Юность», контроль за качеством которых осуществляется бракеражной комиссией (бракераж готовой продукции - проверка соответствия внешнего вида и вкусовых качеств блюда путем снятия пробы. – Прим. "Кавказского узла"). […] По результатам работы муниципальной межведомственной комиссии МБДОУ № 7 принят к новому учебному году", - отмечается в документе. Нашло ли ведомство нарушения в таком режиме работы детского сада, начальник отдела прокуратуры не уточнил.

"Кавказский узел" 5 августа направил также запросы на информацию о ситуации в детском саду главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому и и.о. заведующей детским садом № 7 Татьяне Горкуновой. По состоянию на 14.40 мск, ответы не поступили.

Согласно статье 22 закона "О прокуратуре", прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, обязаны реагировать на нарушение законности и прав граждан, например, возбудить производство об административном правонарушении, требовать привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон, либо предостерегать о недопустимости нарушения закона, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой палаты адвокатов Кнарик Арутюнян.

"Только лишь констатация факта прокуратурой о ставших известными им нарушениях закона без принятия каких-либо вышеперечисленных мер должно расцениваться как бездействие. В данном случае речь о причинах некомплекта штата сотрудников, без которых не может нормально функционировать детский сад", - отметила она.

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