Защитник Ефремова восстановил адвокатскую лицензию

10 сентября 2022, 17:20

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Адвокат Эльман Пашаев восстановил в Северной Осетии статус адвоката, которого был лишен после защиты актера Михаила Ефремова.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2020 года Адвокатская палата Северной Осетии признала Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова, нарушителем кодекса профессиональной этики. Пашаев признал нарушение. 18 сентября совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева статуса адвоката. Решение Адвокатской палаты Северной Осетии лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката способно сыграть на руку защите Михаила Ефремова, обжаловавшей обвинительный приговор по делу о ДТП, указали тогда юристы.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, сократил срок Михаилу Ефремову на полгода, сообщила 22 октября 202 года "ГТРК "Вести".

Эльман Пашаев восстановил статус адвоката, По словам Пашаева, он "в пятый раз получал статус", заявил он сегодня изданию "Секрет фирмы".

Как следует из информации на портале Минюста России "Об адвокатской деятельности в Российской Федерации", у Пашаева четыре лицензии на занятие адвокатской деятельностью были прекращены, сейчас действует лицензия, выданная в Северной Осетии.

Представители Федеральной палаты адвокатов России в июле 2020 года заявляли, что защита Михаила Ефремова использует дело актера для самопиара, дает интервью и комментарии СМИ в эфире телеканалов и радиостанций, при этом разглашая адвокатскую тайну.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.