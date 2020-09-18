Эльман Пашаев лишен статуса адвоката

18 сентября 2020, 18:12

Палата адвокатов Северной Осетии лишила защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева статуса адвоката. Глава палаты адвокатов России назвал это решение логичным.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября Адвокатская палата Северной Осетии признала Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова, нарушителем кодекса профессиональной этики. Пашаев признал нарушение. 15 сентября управление Минюста по Северной Осетии потребовало от палаты адвокатов региона лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева.

Совет Адвокатской палаты Северной Осетии 18 сентября лишил Эльмана Пашаева статуса адвоката по итогам рассмотрения заключения Квалификационной комиссии, сообщила сегодня на своем сайте Федеральная палата адвокатов России.

Президент палаты адвокатов России Юрий Пилипенко заявил, что решение "адекватным сложившейся ситуации". "Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению", – приведены в сообщении палаты слова Пилипенко.

Эльман Пашаев заявил, что не согласен с лишением статуса адвоката. "Время покажет. Будем действовать в правовом поле" – процитировал сегодня ТАСС его слова.

Решение палаты адвокатов Северной Осетии Пашаев назвал предсказуемым. "Я заранее же сказал, что статус прекратят, мои высказывания были определенные, но это не заслуживает прекращения. Для чего у нас есть замечания, предупреждения, выговор, зачем есть в законе? Но опять же – я от этого не перестану любить народ осетинской республики. <...> Я вами горжусь, гордился. Я вас уверяю, год пройдет, я все равно вернусь в эту палату", – сказал он.

Напомним, что 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП.

Представители Федеральной палаты адвокатов России в июле заявляли о том, что защита Михаила Ефремова использует дело актера для самопиара, дает интервью и комментарии СМИ в эфире телеканалов и радиостанций, при этом разглашая адвокатскую тайну. Корпоративная культура палаты адвокатов отвергает саморекламу, сообщило 10 сентября издание "Газета.ру".