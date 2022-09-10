Активисты сочли неправдивыми итоги голосования за мемориал в сквере Каспийска

10 сентября 2022, 14:59

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При голосовании в Telegram-канале администрации Каспийска по поводу установки мемориала в виде БТР в сквере использовалась накрутка голосов, чтобы получить нужный властям результат, итоги не выглядят достоверными, заявили представители общественной организации "Каспийск - город наш". Жители Каспийска высказали полярные мнения о необходимости такого мемориала в городе.

Как писал "Кавказский узел", администрация Каспийска сообщила, что в сквере у мемориала "Скорбящая мать" началось строительство мемориала в память о погибших в ходе военной операции на Украине и локальных конфликтов. "Архитектурное сооружение возводится на средства одного из городских меценатов", – говорится в сообщении, опубликованном в Тelegram-канале администрации. После гневных комментариев жителей города, выступивших против застройки зеленой зоны, работы приостановили.

Активисты: до отключения "лайков" картина была противоположной итогам голосования

Мэрия Каспийска опубликовала в своем Telegram-канале обращение бизнесмена Закарьи Алимурзаева в связи с ситуацией вокруг установки мемориала. "Почему Вы с такой легкостью хотите вынести память о жертвах на окраину города? Наше взрослое поколение, ветераны должны сидеть в парке, гулять на площади, и, если пожелают, пройти в сквер, где смогут приятно посидеть, поесть и выпить чаю. Постройка в парке, которая обеспокоила некоторых горожан, является не коммерческой точкой, а данью уважения погибшим землякам. Каждую пятницу из ресторанного комплекса будут привозить еду для наших пожилых земляков и ветеранов, а также неимущих, которые, к сожалению, проживают в нашем городе. Все это, полагаем, создаст благоприятную атмосферу для посетителей", - написал бизнесмен.

В Telegram-канале мэрии Каспийска было голосование по поводу установки монумента, сейчас оно уже недоступно, опубликованы только его результаты. Согласно им, на вопрос "Нужно ли возводить монумент памяти павших в ходе СВО жителей Каспийска в сквере у мемориала "Павшая мать?" 52% голосовавших ответили "за", 39% - "против", 9% - "для меня это не имеет значения". Всего, по данным администрации города, в опросе участвовали 38 534 человека.

Активисты усомнились в достоверности итогов голосования. "У организации "Каспийск – наш город" есть веские основания предполагать, что проведенное мэрией голосование было сфальсифицировано. Мы не признаем результатов голосования. Должны были проводить голосование до 8 августа, но 7 августа ночью комментарии были закрыты, после того как они "накрутили" нужное количество голосов. Ранее были включены "лайки", но после того, как набралось тысячи "против", все "лайки" и негативные комментарии удалили», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активист Светлана Багмет.

Голоса за установку монумента могли быть накручены, согласился дагестанский журналист и блогер Марат Лугуев. В своем Telegram-канале он опубликовал промежуточный скриншот голосования, где еще были "лайки". "Крученное голосование 100%. Но не догадались купить реакции - вот там сразу видно, сколько за - 172 и сколько против – 776", - написал

8 сентября состоялась встреча членов организации "Каспийск – наш город" с инициатором установки памятника Закарьей Алимурзаевым, сообщила Багмет. По ее словам, согласовать позиции сторон по вопросу установки мемориала пока не удалось. Члены организации представили на встрече свой вариант концепции памятника, который должен не только представлять собой БТР, но и нести смысловую нагрузку.

"Мы не против хороших, оформленных архитектурных памятников. Но это должна быть не груда металла, стоящая в тесном сквере, а отдельный ансамбль на более просторном месте, которое могло бы стать одним из знаковых в Каспийске. Мы предлагали мэру города создать градостроительный совет, в который вошли бы профессионалы и активисты. И уже после обсуждения на нем выставлять подобные инициативы на общественные слушания. Но нас не услышали", - сказала Багмет и добавила, что предлагаемая инициатором создания мемориала организация точек общепита "якобы для малоимущих горожан" у памятника является неуместной.

Член движения "Каспийск – наш город" Хабиб Айгумов также заявил, что не признает итоги голосования из-за их "явной фальсификации и использования административного ресурса и накруток". "У Каспийска много критичных проблем. Это отсутствие стабильного водоснабжения, парковых и зелёных зон, центров культуры и развития молодежи, поликлиник в микрорайонах, около четверти канализационных стоков города уходит в море. На этом фоне строительство в центре города подобного мемориала не является актуальным", - сказал Айгумов корреспонденту "Кавказского узла".

В Telegram-канале мэрии Каспийска опубликована информация о встрече представителей общественных организаций с Закарьей Алимурзаевым. "В ходе встречи стороны обсудили ситуацию, которая возникла вокруг установки монумента в одном из городских скверов. Напомним, что данный проект является задумкой бизнесмена. Алимурзаев подробно рассказал о целях и замыслах возводимого мемориала и исключил все слухи и недопонимания по данному вопросу", - говорится в публикации.

Каспийчане поспорили об уместности в городе нового мемориала

На 14.55 публикация в Telegram-канале администрации Каспийска, на который подписаны 3581 человек, набрала 559 комментариев. Многие пользователи в комментариях высказались против установки памятника. "Нельзя эпоху тех 41-45 годов мешать с нынешнем историческим временем, это не эстетично", - написала Раиса. "Абсолютно непродуманный проект. Ни место, ни сам памятник, ни бредовая идея кормить малоимущих возле места скорби. Сказали бы честно - это памятник БТР, который стал символом СВО. Это было бы понятно. Но и тогда место выбора постамента сомнительное. Такие памятники ставят на просторе", - считает Зайнаб.

"Мы не против памятника, мы против его локации на этом месте", - написала Maria Berkutova. "Пусть освоят новую, неухоженную территорию Каспийска - город растет, район русских кладбищ уже не окраина, вот там можно было создать новую общественную территорию, прямо напротив пенсионного фонда есть бесхозная территория, относящаяся к "Дагдизелю". Разбили бы там парк, сквер, аллею в память о погибших в СВО - навряд ли дирекция завода была бы против", - отметила Raisa-DAG.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Каспийска высказали полярные мнения относительно идеи установки памятника в виде БТР в сквере.

Каспийску не нужны военные памятники, считает жительница города Аминат. "Тем более, когда еще идет специальная военная операция, ставить мемориал памяти жителей, погибших в ходе военной операции на Украине, считаю неуместным. Каково родителям детей, которые принимают участие в операции на Украине, смотреть на этот памятник?", - говорит Аминат.

Ее мнение поддержала каспийчанка Барият. "Городу нужны парки и скверы, а не военные и другие памятники. Или поставьте оригинальные малые архитектурные скульптуры на нейтральную тему. Люди устали от проблем, хотят отдохнуть", - сказала она

Житель города, пенсионер Ахмед считает, что ничего плохого в установке мемориала нет. "Мы должны воспитывать историческую память у горожан, это наша жизнь и история", - отметил он.

С ним согласился житель Каспийска Магомед Рамазанов. "У знакомых в ходе специальной военной операции на Украине погиб сын. Мемориал станет хоть какой-то памятью нашим бойцам", - считает он.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

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