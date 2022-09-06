Каспийчане выступили против установки БТР в городском сквере

06 сентября 2022, 23:03

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Администрация Каспийска начала строить монумент в память о погибших на Украине земляках в сквере у мемориала "Скорбящая мать". После возмущенных комментариев жителей города работы приостановили.

Как писал «Кавказский узел», в сентябре пользователи соцсетей жаловались на платный доступ к фонтанам в Дербенте и задавались вопросом: если у городских властей нет денег, чтобы содержать фонтан, зачем было строить его.

Администрация Каспийска сообщила, что в сквере у мемориала «Скорбящая мать» началось строительство мемориала памяти жителей, погибших в ходе военной операции на Украине и локальных конфликтов. «Архитектурное сооружение возводится на средства одного из городских меценатов», – говорится в сообщении, опубликованном в Тelegram-канале администрации сегодня в 9.42 мск.

По состоянию на 22.45 мск под этой публикацией оставлено более 80 комментариев, а из 34 реакций на пост - только 4 положительных. Как разъяснила администрация Каспийска в одном из комментариев, постамент, который уже установлен в сквере, предназначен для установки макета БТР.

«Постройте это позади здания администрации города!!! Хватит застраивать нам зелёные зоны!.. Кто обсуждал это строение с горожанами?! Может нам пешеходам лучше знать, где построить памятник?» – возмутилась пользователь Ирена Ст. «Прекратите уродовать парки, которых и там мало. На кладбище же можно аллею для всех памятников сделать», – написал Ruslan Berg.

«Понятно, вам сверху дали задание это сделать. Но место определили же сами, сам муниципалитет место нашёл в центре парка. Сколько у нас туристов, надо думать как улучшать климат в городе, а тут такое», – прокомментировал пользователь Kite Kite.

«Вокруг памятника будет дополнительно обустраиваться общественное пространство, дополнительно будут посажены деревья, установлены скамейки. Будет добавлено освещение. По выходным дням на участке будет развёрнута полевая кухня для жителей города. Место обустраивается под досуг горожан. С целью создания новой точки притяжения», – ответила администрация на комментарии под своим постом.

«Постепенно превращаемся в военный городок. Гражданским куда деваться?» – прокомментировал пояснения пользователь с ником valida. «Какое (еще) место притяжения! БТР нам под носом не хватало! Там в сквере место под памятник Скорбящей матери, так вы и БТР туда решили воткнуть», – возмутился пользователь Maxcerber.

На действия администрации отреагировали активисты городской общественной организации «Каспийск — наш город». Они встретились с представителями местной администрации и "настаивали на переносе уже установленного постамента в другую локацию", сообщила Общественная палата Каспийска в своем Telegram-канале.

«Просто этими памятниками главы пытаются закрыть прорези в своей работе. Какой-то позор просто», – написал пользователь с ником Газредин в Telegram-канале «Каспийск – наш город».

В 17.19 мск администрация Каспийска оставила под публикацией комментарий, что «строительство монумента приостановлено». Согласно сообщению Общественной палаты города, место размещения монумента определят по итогам голосования в официальном Telegram-канале администрации Каспийска. Голосование начнется в 9.00 мск 7 сентября и продлится двое суток, говорится в публикации.

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