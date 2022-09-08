Политологи усмотрели угрозу для Грузии в концепции гуманитарной политики России

08 сентября 2022, 23:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Концепция гуманитарной политики России за рубежом является вмешательством Кремля во внутреннюю политику других стран и создает условия для конфликта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по международным отношениям.

"Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом" - официальный документ, он означает, что если кто-то обидит русских, "то (Россия) войдет на танках", считает депутат парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

Президент России Владимир Путин 5 сентября утвердил «Концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом», в одном из пунктов которой указано, что при развитии гуманитарных и культурных связей, в том числе с Грузией, "следует учитывать вопросы соблюдения прав русскоязычного населения в этих государствах", сообщил "Коммерсант". В документе говорится, что с Грузией планируется развивать гуманитарные и культурные связи, рассматривается вопрос соблюдения прав русскоязычного населения.

При этом "Россия не вносит Грузию в список недружественных стран и фактически рассматривает ее как союзника в проведении спецоперации на Украине", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Валерий Чечелашвили расценил документ как вмешательство во внутренние дела страны. «Несмотря на то, что в стране один государственный язык – грузинский, в стране общаются на многих языках. К примеру, крупные азербайджанская и армянская диаспоры говорят на азербайджанском и армянском языках, соответственно. Кроме того, общение происходит и на других языках, в том числе русском и английском, и ни у кого никогда в связи с этим проблем не возникало», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что "Россия вышла из Совета Европы – организации, которая как раз занимается такого рода проблемами". "Выйдя из организации [...] Россия теперь пытается утвердить собственные правила поведения в других странах. Но это бесперспективное занятие», - сказал Чечелашвили.

В Грузию приехали десятки тысяч граждан России, и им никто не создает препятствий в общении на русском языке, отметил он. Однако грузинские учреждения никто не будет обязывать обслуживать россиян на их языке, это можно делать либо на государственном - грузинском - языке, либо на языке широкого международного общения – английском, считает Чечелашвили.

Аналитик считает, что принятый документ не окажет серьезного влияния на регион.

Концепция является новой фазой проведения политики официальной Москвы, поскольку ранее было искусственно созданы эксклавы граждан России там, где не было этнических русских, считает аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Георгий Бадридзе. «Сейчас Кремль делает еще один шаг – там, где нет граждан России, он будет пытаться оправдать свою агрессию заботой о тех людях, для которых русский язык – основной, несмотря на их этническую принадлежность. Официальная Москва может использовать как повод для агрессии любой сегмент населения – граждан Грузии или России, этнические меньшинства, использующие русский язык для общения», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Среди этнических меньшинств в Грузии русский язык в качестве общения стали выбирать меньше людей, среди молодежи меньше людей стало его учить, отметил он.

Бадридзе рассказал, что действующие власти с начала прихода к ней в 2012 году начали вести политику "нераздражения России", а в последнее время отказались от проевропейского внешнеполитического курса. Это отчетливо прослеживается при отказе властей выполнять те 12 рекомендаций, данных Грузии для получения статуса кандидата в члены в Евросоюз, отметил он.

«Власти отказываются выполнять основные критерии для интеграции в европейские структуры, только осталось об этом объявить официально. Единственная причина, по которой это не произошло – ожидаемая протестная реакция грузинского общества. Во всем остальном власти отказались от прозападной политики», - считает Бадридзе.

Аналогичная политика в отношении России наблюдалась в период правления второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, но тогда Россия не отказалась от поддержки Абхазии и Южной Осетии, также не изменила жесткое отношение к самому Шеварднадзе, сказал он. Подобное поведение России указывает на то, что официальная Москва не гарантирует безопасности грузинским властям и в самой стране, отметил Бадридзе.

По словам аналитика, власти Грузии демонстрируют свое лояльное отношение к России и готовность действовать в ее интересах. Один из таких показательных действий стало заявление о том, что любые протесты против граждан России будут рассматриваться, как ксенофобия и пресекутся, напомнил Бадридзе. Это заявление было сделано в ответ на требование части общества о введении визового режима с Россией, поскольку с февраля в Грузию массово приехали граждане России.

"Кавказский узел" ранее писал, что в Министерстве образования и науки Грузии высказали претензии к частному учебному заведению School Club Georgia в Батуми, указав, что оно работает без авторизации, что является уголовным преступлением. Учебное заведение не является школой, заявила директор Наталья Георгиева. Однако, по словам педагогов, учащиеся сдают дистанционно экзамены в школах Москвы и Санкт-Петербурга. Русскоязычное учебное учреждение School Club Georgia функционирует третий год и все время становится объектом агрессии, хотя работает в тесном контакте с местными властями, рассказала директор Наталья Георгиева. Скандал вокруг учебного заведения укладывается в антироссийскую кампанию радикальной оппозиции, считает аналитики Заал Анджапаридзе.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.