Полицейские. Фотобанк: pxhere.com

07 сентября 2022, 23:47

Минирования школ в СКФО оказались ложными

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские обследовали здания школ в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Ставропольском крае, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ученики и педагоги школ в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Ставропольском крае были эвакуированы из-за сообщений о минировании зданий. 

Сотрудники полиции обследовали здания школ в Магасе, Сунже и Малгобеке, сообщения об их минировании не подтвердились - опасные предметы не были обнаружены, сообщила сегодня со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки региона газета "Ингушетия".

Правоохранители также проверили школы в Ставрополе, о минировании которых сообщил аноним. Ничего подозрительного в учебных заведениях и на их территории не обнаружили, угрозы взрыва нет, сообщает со ссылкой на мэра Ивана Ульянченко "Победа 26".

Сообщения о минировании школ в Кабардино-Балкарии, Дагестане не подтверждаются, проверки еще проводятся, сообщает в 12.41 мск РИА "Кабардино-Балкария". 

Сегодня также поступили анонимные сообщения о бомбах в детсадах и школах Северной Осетии, дети и сотрудники были эвакуированы из зданий. Кинологи проверяют образовательные учреждения, опасных предметов не найдено, сообщил в 14.30 мск со ссылкой на пресс-службу МВД по республике "15-й регион". 

Окончательных данных о результатах проверки зданий на сайтах МВД по Дагестану, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии по состоянию на 22.55 мск сегодня нет. 

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Примечание:

"Посетители торгового центра в Волжском эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве", "Посетители торгового центра в Махачкале были эвакуированы из-за сообщения о бомбе",  "Сообщение о минировании самолета Москва - Геленджик оказалось ложным".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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