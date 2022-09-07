Минирования школ в СКФО оказались ложными

07 сентября 2022, 23:47

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Полицейские обследовали здания школ в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Ставропольском крае, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ученики и педагоги школ в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Ставропольском крае были эвакуированы из-за сообщений о минировании зданий.

Сотрудники полиции обследовали здания школ в Магасе, Сунже и Малгобеке, сообщения об их минировании не подтвердились - опасные предметы не были обнаружены, сообщила сегодня со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки региона газета "Ингушетия".

Правоохранители также проверили школы в Ставрополе, о минировании которых сообщил аноним. Ничего подозрительного в учебных заведениях и на их территории не обнаружили, угрозы взрыва нет, сообщает со ссылкой на мэра Ивана Ульянченко "Победа 26".

Сообщения о минировании школ в Кабардино-Балкарии, Дагестане не подтверждаются, проверки еще проводятся, сообщает в 12.41 мск РИА "Кабардино-Балкария".

Сегодня также поступили анонимные сообщения о бомбах в детсадах и школах Северной Осетии, дети и сотрудники были эвакуированы из зданий. Кинологи проверяют образовательные учреждения, опасных предметов не найдено, сообщил в 14.30 мск со ссылкой на пресс-службу МВД по республике "15-й регион".

Окончательных данных о результатах проверки зданий на сайтах МВД по Дагестану, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии по состоянию на 22.55 мск сегодня нет.

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