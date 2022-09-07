Дело об убийстве жительницы Дагестана пенсионером МВД отправлено на пересмотр

07 сентября 2022, 22:25

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Суд отменил решение об освобождении от наказания пенсионера МВД Тагира Велагаева, осужденного за убийство бывшей супруги в Дагестане, и направил дело на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта Верховный суд Дагестана освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева за убийство его бывшей супруги Умажат Гусейновой из-за истечения срока давности и смягчающих обстоятельств. Сын убитой Шамиль Гусейнов предположил, что приговор Велагаеву мог быть отменен из-за связей в правоохранительной системе. Адвокат потерпевших заявил, что решение суда будет обжаловано. Правозащитница Светлана Анохина назвала убийство жительницы Махачкалы следствием господства патриархата на Северном Кавказе.

Советский районный суд Махачкалы в марте 2020 года приговорил Велагаева к двум годам ограничения свободы. В июне 2020 года Верховный суд Дагестана удовлетворил просьбу потерпевшей стороны об отмене приговора Тагиру Велагаеву и направил дело на повторное рассмотрение в Советский райсуд Махачкалы, но иным составом. Дело было возбуждено по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), однако затем было переквалифицировано на статью об убийстве, совершенном в состоянии аффекта (часть 1 статьи 107 УК РФ), предусматривающую до трех лет лишения свободы. Потерпевшая сторона была не согласна, что преступление было совершено в состоянии аффекта.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение об освобождении от наказания пенсионера МВД Тагира Велагаева, сообщил сегодня правозащитный проект "Аксиома" в своем Telegram-канале.

Согласно решению суда, дело направлено на повторное рассмотрение в Верховный суд Дагестана, говорится в сообщении.

Жалоба на решение об отмене приговора Велагаеву поступила в суд 28 июня, 1 сентября "вынесено решение по существу дела", следует из карточки дела на сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

Комментариев Велагаева или его представителей, а также представителей потерпевшей стороны относительно решения Пятого кассационного суда не поступало.

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