Дагестан стал лидером рейтинга стоимости услуг ЖКХ

05 сентября 2022, 00:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Дагестана платят меньше всего денег из семейного бюджета за коммунальные услуги - 5,6%. Больше всего за услуги ЖКХ из регионов Юга России платят из своих карманов ростовчане - 11,9%.

Рейтинг регионов Российской Федерации по тратам среднестатистической семьи на услуги ЖКХ в 2021 году опубликовало сегодня, 5 сентября РИА "Новости". За основу взяты данные Росстата, в итоговые данные включены затраты на топливо для обогрева жилых помещений и освещения.

Меньше всего из семейного бюджета выкладывают на услуги ЖКХ жители Дагестана - 5,6%. Республика заняла первое место рейтинга. На втором месте - Ингушетия, жители которой тратят на оплату коммунальных услуг 5,9% семейного бюджета.

Жители Астраханской области, которая находится на 7 месте, вынуждены отдавать за услуги ЖКХ 7,8% бюджета семьи, жители Калмыкии (9 место) - 8%, Северной Осетии (12 место) - 8,3%, Адыгеи (15 место) - 8,8%, Чечни (16 место) - 8,9%, Краснодарского края (18 место) - 9,1%, Карачаево-Черкесии (22 место) - 9,3%, Кабардино-Балкарии (23 место) - 9,4%.

В Ставропольском крае (43 место) жителям приходится тратить на услуги ЖКХ 10,4% бюджета, в Волгоградской области (45 место) - 10,5%. Наконец, больше всего среди регионов России тратят на услуги ЖКХ ростовчане (11,9%) - регион занял 71 место.

При этом Ростовская область отличилась самой высокой стоимостью коммунальных услуг среди регионов ЮФО и СКФО. В среднем на ЖКХ местные жители платят 5 534 рубля. Самая же дешевая коммуналка в Калмыкии - 3 256 рублей.

В среднем в России на услуги ЖКХ уходит 10,4% семейного бюджета при стоимости коммунальных услуг 5 523 рубля.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.