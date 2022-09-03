Участники митинга в Ереване потребовали отставки Пашиняна

03 сентября 2022, 09:43

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Армения должна встать на защиту Нагорного Карабаха, а оппозиция – предложить программу выхода из политического и экономического кризиса, которая будет реализована после отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявили на митинге в центре Еревана лидеры оппозиционного движения "Сопротивление".

Как писал "Кавказский узел", 29 июля активисты оппозиционного движения "Сопротивление" провели митинг на площади Франции в Ереване. Участники акции заявили, что за время нахождения у власти Никола Пашиняна в Армении из политической повестки страны исчез вопрос о международном признании независимости Нагорного Карабаха, снизился уровень жизни, и расцвела коррупция.

Встать на защиту карабахцев, призвал глава парламентской фракции оппозиционного блока "Армения", бывший министр обороны Армении и Карабаха Сейран Оганян, выступая на митинге движения "Сопротивление", который прошел в центре Еревана на площади Франции 2 сентября, сообщило издание News.am. Оганян обвинил действующие власти "в расколе армянского народа". По его словам, до последнего времени "Армения была гарантом безопасности Карабаха, а Карабах стоял на страже границ всего Армянского нагорья".

Три требования оппозиции к власти по Нагорному Карабаху выдвинул депутат парламента от блока "Армения" Ишхан Сагателян, указало издание. "Любое решение, по которому Карабах может быть включен в состав Азербайджана, должно быть исключено. Следует исключить анклавное состояние Карабаха. То есть между Карабахом и Арменией должна быть налажена надежная сухопутная связь. Демилитаризацию Карабаха следует исключить. То есть вооруженные силы Армении и Карабаха должны участвовать в создании единой системы безопасности", – заявил Сагателян.

Оппозиция должна представить обществу программу, "стратегию во всех сферах и направлениях, чтобы люди видели, что есть выход", обратился к участникам митинга координатор движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян. "С Николом (Пашиняном) нет никакой возможности. А без Никола – есть. Есть программа, есть ответственные люди, которые в состоянии прийти и вывести страну из создавшейся ситуации", – процитировало Сагателяна издание Aysor.am.

С 3 сентября движение начнет работы по "расширению" оппозиционного движения и проведет консультации по своей программе развития "со всеми политическими силами, аналитиками, экспертами, представителями интеллигенции", передало слова Сагателяна издание Armeniatoday.



Оппозиция планирует внести в повестку Народного собрания вопрос о вотуме недоверия действующему премьеру, отметило издание. По словам Сагателяна, для рассмотрения этого вопроса в парламенте необходима поддержка одной трети депутатов, то есть 36 членов Народного собрания, а для объявления импичмента нужны голоса 54 депутатов. "В настоящее время в составе двух оппозиционных фракций де-факто имеется 35 депутатов", – сказал он.

Напомним, на центральной площади Степанакерта продолжается акция протеста с требованием отставки властей после передачи Азербайджану Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе 2 сентября отмечается День независимости, в связи с этим митинг перенесен на 3 сентября, сообщили активисты.

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