Реставрация барельефов Сталина вызвала споры среди волгоградцев

02 сентября 2022, 02:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Профиль Иосифа Джугашвили (Сталина) и его партийный псевдоним вернутся после реставрации на фасады здания Волгоградского медицинского университета на площади Павших Борцов. Вернут его и на фасад волгоградского планетария. Мнения горожан о правильности решения властей разделились.

1 сентября подведены итоги электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения "Партшкола - Волгоградская медицинская академия" на площади Павших Борцов. Заявку на аукцион подал только один участник, который и был признан победителем, сообщило 1 сентября издание v1.ru.

Как следует из разработанной ООО "Рио" проектной документации, кроме общестроительных работ предполагается вернуть на фасад здания профиль Иосифа Сталина в ряд с профилями Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. Вновь будет прочерчена надпись: "Сталин" и на раскрытых "книгах" капителей колонн вдоль фасада. Всего на реставрацию здания партшколы на Аллее Героев потратят 240 миллионов рублей.

16 апреля 2019 года "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Как указывают социологи, это рекорд за все 18 лет проведения исследования. Помимо прочего, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи. Жители Северного Кавказа на фоне произвола чиновников и силовиков находят в методах правления Сталина все больше позитивных черт, указали в 2016 году "Кавказскому узлу" политологи Ринат Мухаметов и Руслан Курбанов.

Шестиэтажное здание областной Высшей партийной школы имени Сталина достроили в 1953 году, барельеф Сталина исчез осенью 1961 года, во времена развенчивания культа личности.

Барельеф с профилем Иосифа Сталина решено вернуть и на фасад волгоградского планетария. Обследовавшая здание ростовская фирма "А1 Эксперт", выигравшая тендер на проект реставрации планетария, вскрыла круглый медальон, на котором сохранились остатки профиля Сталина. На научно-методическом совете по вопросам культурного наследия Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области было принято решение восстановить поврежденный портрет.

В последние несколько лет памятники Сталину появляются в разных регионах России. Так, третий за четыре года памятник Иосифу Сталину в мае 2019 года установили на Ставрополье, местные жители встретили его появление с энтузиазмом. Государство декларирует двойственное отношение к личности Сталина и снисходительно относится к попыткам его возвеличивания, констатировал правозащитник Олег Орлов.

Волгоградцы выразили свое мнение под сообщением на сайте издания.

"Надо вообще убирать все эти барельефы, всех "первых-Ильичей" и " усатых-Чертей", - считает читатель Центровые старухи.

"Первый раз встречаю, чтобы о Сталине говорили: "культурное наследие", - замечает 274457244.

"Я очень рада принятому решению. Историю необходимо беречь и сохранять. Я родилась в Сталинграде, и мама моя тоже родилась в городе Сталина в 1930 году, и позже ей было присвоено звание "Дети военного Сталинграда", - сообщает Марина.

"Ну и как не отреставрировать - это наша история, какой бы она ни была", - соглашается 265886365.

"Наконец-то историческое здание приведут в первоначальный вид, и Сталину там быть!" - доволен трахтенберг.

"... А как же культ личности? Уже не актуально?" - спрашивает No comment.

"Решение только политическое. Фасад здания находится в хорошем состоянии, несмотря на свой приличный возраст. Почему в хорошем? Соблюдались строительные технологии. Воровали меньше. Возможно, нужен лишь небольшой косметический ремонт и не более того. Но решили, что фасад здания будет служить современной идеологии. Билборд в камне. Народом можно управлять с помощью идеи, денег или страха. Поскольку два первых ресурса ослабли, то остался последний - страх. Память о причинах гибели миллионов наших сограждан должна работать сегодня. Предлагаю у входа в здание повесить неприметный почтовый ящик с надписью: "Для анонимок", - размышляет Старый доктор.

"Старый доктор, не смеши. Какое тут политическое решение? Просто восстанавливают памятник. Нынешняя власть и Сталин разные вещи", - возражает Молодой могильщик.

"Считаю, давно пора вместе с бюстом и сам сталинизм вернуть. У нас сельхозпредприятие, и работников на уборку урожая ищем каждый год с боем.

Уже 800 рублей в день предлагаем зарплату - и днем с огнем никого не сыщешь. Нужно как при Сталине - фиксированная оплата труда и тюрьма за тунеядство, а за злостное тунеядство - суд-тройка и к стенке лицом вперед. Либералы раздали крестьянам паспорта, и они разбежались по городам в поисках легких денег. Нужно вернуть запрет селянам на выезд в города, иначе село потеряем окончательно. По специалистам, опять же, нужно вернуть сталинский госплан и принудительное распределение после обучения. Всяких экономистов, юристов и дизайнеров не нужно. Вернуть рабочие специальности, ПТУ, техникумы. По врачам и учителям также ввести жесткое распределение, чтобы каждой деревне хватало специалистов, а то все хотят в комфортной и высокооплачиваемой частной клинике зашибать нехилую копейку, а деревня остается даже без фельдшеров. Либералы доведут страну до ручки!" - уверен Гость.

"Мы город Сталина, ура! Здеся надо делать Новую Столицу и возвращаться к тому, что уже было, к старине", - довольна Ираида Павловна.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе активисты "Союза русского народа" потребовали от властей переименовать Волгоград в Сталинград и установить памятник Сталину. Комментаторы в соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу, указав на более насущные проблемы в городе, в том числе с парками и работой предприятий. Историки также не поддержали эту идею.

В июле в Волгограде появились билборды: "Ни шагу назад". Это произошло по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с приказом Сталина установили в администрации области. Эти билборды дали повод политологам для споров о настроении в обществе.

В 2019 году в связи со 140-летием со дня рождения Иосифа Сталина волгоградские коммунисты решили установить ему памятник. Многие пользователи соцсетей раскритиковали эту идею, а 20 декабря активисты провели одиночные пикеты, напомнив о сталинских репрессиях. Организация жертв репрессий также осудила открытие памятника. Сами инициаторы установки памятника назвали сталинские методы борьбы с инакомыслящими неприемлемыми в современных условиях. Волгоградское областное отделение партии "Яблоко" потребовало от мэрии и прокуратуры провести проверку, имели ли право коммунисты устанавливать бюст Сталина.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о десяти наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны. Перед войной были репрессированы квалифицированные военачальники, отмечается в материале.

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