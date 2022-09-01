Проблему нехватки рабочих в Дагестане планируется решать с помощью труда заключенных

01 сентября 2022, 02:40

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На базе промышленных предприятий в этом году планируется создать порядка 400 рабочих мест для осужденных, необходимость в этом возникла из-за нехватки квалифицированных рабочих, сообщил представитель Минпромторга республики. Отправлять в исправительные центры на предприятия будут заключенных, которым оставшийся срок заменен принудительными работами, пояснил сотрудник управления ФСИН по Дагестану.

Дагестанские предприятия будут привлекать на производство заключенных по причине острой нехватки квалифицированных рабочих, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минпромторга республики.

Он пояснил, что 26 августа прошло совещание с участием министра промышленности и торговли Дагестана Низама Халилова и врио начальника управления ФСИН России по Дагестану Расима Мехтиева по вопросам создания исправительных центров на производственных базах предприятий и организаций. По поручению президента России в этом году в каждом субъекте страны должно быть создано не менее 400 рабочих мест в исправительных центрах, сказал он.

В Дагестане часть исправительных центров будет создана на базе предприятий группы компаний "Каспий Композит". На Каспийском заводе стекловолокна планируется создание исправительного центра на 78 мест с возможностью их увеличения до 100. "Дагестан Стекло Тара" создаст исправительный центр на 75 мест с возможностью увеличения до 250 мест. Исправительные центры также будут созданы на базе ООО "Капитал Инвест-Пром" и ООО "Русские ярмарки", рассказал сотрудник министерства.

Сотрудник УФСИН по Дагестану рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что исправительные центры должны открыться до конца года. В пример он привел организацию центра на Каспийском заводе стекловолокна. "Заключенные будут проживать на третьем этаже здания в комнатах по пять человек. На первом этаже располагается цех, где они будут работать, на втором этаже – столовая. Кроме того, есть помещения для самостоятельного приготовления пищи", – сказал он.

Отправляться в исправительные центры будут заключенные, которым оставшийся срок заменен принудительными работами, отметили в УФСИН. "Отказаться от работ заключенный не вправе. Представители УФСИН постоянно будут контролировать их нахождение на месте", – рассказал сотрудник.

Он добавил, что заключенные, согласно закону, будут получать заработную плату в размере минимальной оплаты труда в республике. Принимать на работу заключенных можно также из других регионов страны, отметил сотрудник ведомства.

По данным Минтруда Дагестана, с 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда в Дагестане составляет 15 279 рублей.

Директор ООО "Капитал Инвест-Пром" Артур Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на предприятии построено помещение для исправительного центра на 100 мест. Он отметил, что предприятие испытывает нехватку рабочих-специалистов – нужны слесари, операторы, сварщики. Средняя зарплата составляет 35-40 тысяч рублей. "Если надо будет переучивать людей, то Минпром республики обещал в этом помочь", – рассказал Алиев.

Сотрудник компании "Дагестан Стекло Тара" корреспонденту "Кавказского узла" сообщил, что до конца года путем перепланировки здания планируется открытие исправительного центра на 75 человек. Впоследствии планируется построить на территории предприятия исправительный центр на 300 человек, сказал он.

"Бытовые условия создаются согласно нормам, установленным статьей 60.5 УИК РФ (о материально-бытовом обеспечении осужденных к принудительным работам). Наши вакансии: оператор стеклоформующих машин, электромонтёр, наладчик оборудования, стекловар, работник по складированию продукции, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, разнорабочий, водитель, токарь", – сообщил сотрудник компании.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах заключения Омар Омаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что нарушения прав заключенных и принуждения к труду при работе в создаваемых исправительных центрах нет. "Это называется "облегченка", я всегда за это выступал. Главное, чтобы условия работы и содержания соответствовали нормам. После создания подобных центров ОНК обязательно будет контролировать их работу", – сказал он. Омаров отметил, что отказаться от предложенной работы заключенные не могут, иначе их вернут в место отбывания наказания.

Создание исправительных центров – "нормальная и гуманная практика", считает адвокат Иса Ибрагимов. "Нет ничего плохого в том, что заключенный оставшуюся часть срока проведет не в местах заключения, а фактически на свободе. Никакой особо тяжелой работы осужденным не предлагают, это обычные рабочие вакансии, на которые может устроиться любой человек", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Порядок принудительных работ регламентируются статьей 80 УК РФ "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания", – сказал Ибрагимов.