31 августа 2022, 10:18

Три жителя Ингушетии пострадали в конфликте из-за земельного спора

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Сунженском районе три человека получили ножевые ранения в драке, сообщили в полиции. Конфликт произошел из-за земельного спора между представителями двух ингушских тейпов, рассказали источники.

Трое мужчин были доставлены в больницу с ножевыми ранениями после драки в Сунженском районе, сообщил сотрудник пресс-службы МВД по Ингушетии. "30 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Сунженский" поступило сообщение из районной больницы о госпитализации троих граждан, имеющих ножевые ранения", - сказал он.

По его словам, драке предшествовал словесный конфликт между мужчинами. Двое из них после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение, сообщл поздно вечером 30 августа "Интерфакс-Юг". По данным источника агентства, конфликт между представителями двух тейпов произошел на почве земельного спора.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, рассказал сегодня источник интернет-газеты "Ингушетия", подтвердив, что конфликт произошел между членами двух тейпов из-за земельного спора.

"Кавказский узел" писал также о других случаях конфликтов из-за земельных споров в Ингушетии. Так, 4 мая два жителя Сунженского района были задержаны по подозрению в убийстве двух жителей села Мужичи, которые 30 апреля были найдены застреленными. Стрельбе предшествовал конфликт между представителями тейпов Балаевых и Далиевых, убитые – мужчины из тейпа Далиевых, сообщили источники. По их словам, конфликт возник из-за спора о праве собственности на земельный участок.

7 декабря 2021 года в селе Экажево группа вооруженных травматическими пистолетами людей открыла стрельбу по водителю микроавтобуса, развозившему школьников. В это время в машине находилось 15 детей. Сам водитель был избит. По версии полиции, на мужчину напали из-за спора о земельном участке.

16 июня 2020 года три человека, в том числе сотрудник силовой структуры, погибли в результате перестрелки в Назрани, еще несколько пострадавших были доставлены в больницу. По версии следствия, конфликт между представителями двух семей возник из-за земельного участка. В убийстве был обвинен 49-летний мужчина.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Силовики занялись розыском участника перестрелки в Ингушетии", "Силовики стрельбой погасили конфликт у больницы в Сунже", "Два жителя ингушского села убиты после конфликта из-за земли".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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