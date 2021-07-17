Дело о перестрелке в Назрани из-за земельного спора направлено в суд

17 июля 2021, 07:55

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против 49-летнего жителя по делу о перестрелке в Назрани в июне 2020 года из-за земельного спора, и направила его материалы в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня 2020 года три человека, в том числе сотрудник силовой структуры, погибли в результате перестрелки в Назрани. Несколько пострадавших были доставлены в больницу. По информации силовиков, конфликт произошел из-за земельного спора.

Прокуратура Ингушетия утвердила обвинительное заключение против 49-летнего жителя Назрани, которому вменяется часть 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), сообщило ведомство вечером 16 июля на своем сайте.

Часть 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц", предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, 16 июня 2020 года в Назрани между представителями двух семей возник конфликт из-за земельного участка. Далее возникла драка. Один из участников конфликта открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате которой два человека скончались и еще один получил тяжелые ранения. "После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Ингушетия", – сказано в информации.

Напомним, что по делу о перестрелке 17 июня 2020 года был задержан местный житель который, по версии следствия, был зачинщиком конфликта. К 17 июня два человека, получившие ранения во время стрельбы, скончались, общее число жертв возросло до пяти. Одним из погибших стал сотрудник Росгвардии, а другой – рабочий, который не имел отношения к вызвавшему ее конфликту, сообщил 17 июня 2020 года ТАСС.

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