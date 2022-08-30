Власти Дагестана заявили о срыве подготовки 10 школ к 1 сентября

30 августа 2022, 16:51

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В большинстве школ Дагестана к новому учебному году закончен ремонт, однако в 10 школах Ахтынского, Левашинского, Шамильского, Тляратинского района и Махачкалы, он выполнен менее чем на 85%, сообщил сегодня представитель пресс-службы главы Дагестана.

"Кавказский узел" писал ранее, что ремонтные работы в зданиях школ будут завершены к 1 сентября, заявили руководители двух учебных заведений Махачкалы, о срывах срока ремонта в которых сообщил глава Минобрнауки Дагестана. Родители школьников указали 17 августа, что в учебных помещениях еще многое предстоит доделать.

Капитальный ремонт проводится в 2022 году в 191 общеобразовательной организации Дагестана, в большинстве из них работы уже завершены. "В 2022 году в рамках реализации программы "Модернизация школьных систем образования" предусмотрено проведение капитального ремонта в 191 общеобразовательной организации всего, в 210 зданиях. При этом полностью ремонтные работы завершены в 164 организациях", - процитировал "Интерфакс" слова представителя пресс-службы.

В 13 зданиях школ начало нового учебного года находится под угрозой срыва. "По 10 общеобразовательным организациям (13 зданий) ремонтные работы идут очень медленными темпами, и готовность объектов составляет до 85%, что вводит их в зону риска несвоевременного завершения работ и угрозы срыва своевременного начала нового учебного года", - приводятся в сообщении его слова. Он уточнил, что школы с наименьшей степенью готовности находятся в Ахтынском, Левашинском, Шамильском, Тляратинском района и в Махачкале.

1 сентября в Дагестане учеба начнется в 2581 образовательных организациях. Из них 733 организации расположены в городах, 1848 - в сельской местности. В общеобразовательных организациях начнут обучение порядка 453 тысяч детей, что на 17 тысяч детей больше, чем в предыдущем году. При этом в первый класс пойдут 55 тыся. детей. В первый день осени планируется открытие 4 новых общеобразовательных организаций на 1606 мест, проинформировала сегодня РИА "Дагестан".

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