Родители усомнились в готовности школ Махачкалы к учебному году

17 августа 2022, 19:55

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Ремонтные работы в зданиях школ будут завершены к 1 сентября, заявили руководители двух учебных заведений Махачкалы, о срывах срока ремонта в которых сообщил глава Минобрнауки Дагестана. Родители школьников указали, что в учебных помещениях еще многое предстоит доделать.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа мэр Махачкалы Салман Дадаев потребовал от подрядчиков ускорить темпы ремонта в пяти местных школах и завершить его до 1 сентября, чтобы не допустить срыва начала нового учебного года. Ремонт в 11 школах республики вряд ли смогут завершить к новому учебному году, тем не менее обучение во всех образовательных учреждения начнется 1 сентября, а зону проведения ремонта ограничат от учеников, заявил 16 августа министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

Степень готовности в 11 школах, где, как предположил министр Бучаев, могут не успеть завершить ремонтные работы к 1 сентября, составляет от 45% до 70% от запланированного, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве. Шесть из этих учебных заведений располагаются в Махачкале. Среди них лицей №3.

Вся территория этой школы настоящий момент превращена в строительную площадку, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавший сегодня на месте. Весь двор перекопан и завален стройматериалами, по периметру с внутренней стороны здания установлены строительные леса, во дворе и внутри здания работают строители. Запись детей в первый класс организована на улице. Для этого у ворот школы поставлена парта, за которой сидит сотрудница лицея и принимает заявления от родителей.

Ремонт начался после завершения учебного года, рассказал отец двоих учеников лицея №3 Альберт. "Когда это закончится, нам не говорили, еще не было родительского собрания, нас не вызывали в школу. Какие работы ведутся внутри, мы не знаем, но снаружи видно, что заменены окна, поменяли крышу, сделали облицовку", - отметил он.

По его мнению, ремонт в учебном заведении был необходим. "Капитального ремонта, наверное, здесь не было уже несколько десятилетий. Деревянные полы были старые, в основном ремонт до этого делался косметический", - пояснил Альберт. Ремонт производится без участия со стороны родителей, уточнил он.

Ремонт не закончен и в Махачкалинском лицее №8. Однако работы в основном проводятся в одном из корпусов здания. В части, где ведется ремонт, еще не все установлены окна, с территории учебного заведения не вывезли весь строительный мусор.

Житель дома, расположенного по соседству с лицеем №8, рассказал, что все лето строители "шумели, гремели", однако он сомневается, что они успеют закончить все работы к 1 сентября. Его внучка в этом году должна пойти в первый класс, но родители еще не выбрали школу. "Это не связано с ремонтом. Родители выбирают учителей. В какой школе им покажется они лучше, туда и отдадут", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мать троих учеников лицея №8 также выразила сомнения, что строители успеют закончить работы к первому сентября. "На днях в группе в WhatsApp как раз другие родители интересовались, что с ремонтом. Но никто из нас не знает. Собраний еще не было, учителя же сами в отпуске. Мы не знаем, где будут проводиться уроки, если все же не успеют вовремя сдать. А скорее так и произойдет, потому что и половина дел еще не сделана", - предположила она.

Незавершенным, по ее словам, остается корпус для начальных классов. "В обновлении помещения, конечно, нуждались. Потому что до этого в основном весь ремонт делался за родительский счет. Но в этот раз ни о каких сборах не объявляли", - сказала женщина.

По ее словам, родители предполагают, что до окончания ремонтных работ лицей будет переведен в три смены. "Но лично меня такой вариант не устраивает, я не хочу отдавать ребенка в третью смену. Ночью во дворе школы очень темно и там постоянно бегают собаки. Взрослые их боятся, что говорить о детях", - пояснила она.

В гимназии №37 ремонт начали в конце весны, еще во время учебного года, и из-за этого некоторые дисциплины сократили, рассказала мать ученицы начальных классов. "Мы детей в последний месяц учебы забирали пораньше. Ремонт начался где-то в апреле-мае. И из-за него уроки физкультуры, рисования временно не проводились.Кабинетов не хватало, поэтому вместо этих занятий обучались другие классы по основным предметам", - рассказал она.

Как будет проходить учебный процесс в этом году, по ее словам, им еще не говорили. "Ремонт, насколько я знаю, еще продолжается. Скорее, они (строители) не успеют к началу учебного года. Но пока родителям ничего не объявляли", - пояснила она. По ее словам, в школе не проводятся сборы "на охранников или на ремонт".

Директор лицея №3 Жанна Селиванова заверила, что с первого сентября учебный процесс начнется спокойно. "Работы ведутся и уже 25 августа [строители] выйдут со школьного двора на улицу и приступят к фасаду. Никаких проблем учебному процессу эти работы создавать не будут", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла". Всего, по ее словам, школа примет 905 учеников.

Руководитель лицея №8 Земфира Алиева отказалась комментировать ход ремонта в учебном заведении.

Среди школ, в которых завершение ремонта в срок поставил под сомнение глава министерства образования, и школа в селении Урхучимахи Акушинского района. Однако, как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор образовательного учреждения Абдулгалим Абдулгалимов, подрядчик привлек дополнительные силы, чтобы уложиться в срок.

"По контракту срок завершения работ - 25 августа. Сейчас работы идут полным ходом. И думаем, что завершим к началу учебного года. На это все нацелены", - отметил он. Всего в этой школе, по его данным, обучаются 217 учащихся.

"Кавказский узел", также писал, что к новому учебному году 2021-2022 в Дагестане открылись семь школ на 2440 ученических мест. Однако это не решило проблему нехватки мест для учащихся - в 28 школах решено было сделать трехсменное обучение. Кроме того, свыше 200 школ в республике располагаются в ветхих и аварийных зданиях - там учится около 9% школьников. Темпы работ по возведению школы в селе Львовский №1, которая была внесена в списки аварийных, отстают на два месяца, при этом на объекте работают всего 10 человек, указал глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, попросив прокурора взять вопрос на контроль. Пользователи Telegram потребовали привлечь к ответственности виновных в срыве сроков строительства.

Напомним, жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблемы в республике со школами. Так, дети из Ботлихского и Тляратинского районов были вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, поскольку новые, полностью оборудованные школы, были построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов.

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