Ремонт в 11 школах Дагестана не успели закончить вовремя

16 августа 2022, 20:30

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В этом году в Дагестане проводится ремонт 210 школьных зданий, в 11 из них ремонт не будет закончен к новому учебному год. Тем не менее, обучение во всех образовательных учреждения начнется 1 сентября, а зону проведения ремонта ограничат от учеников, сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

Как писал "Кавказский узел", к новому учебному году 2021-2022 в Дагестане открылись семь школ на 2440 ученических мест. Однако это не решило проблему нехватки мест для учащихся - в 28 школах решено было сделать трехсменное обучение. Кроме того, свыше 200 школ в республике располагаются в ветхих и аварийных зданиях - там учится около 9% школьников. Темпы работ по возведению школы в селе Львовский №1, которая была внесена в списки аварийных, отстают на два месяца, при этом на объекте работают всего 10 человек, указал глава правительства дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, попросив прокурора взять вопрос на контроль. Пользователи Telegram потребовали привлечь к ответственности виновных в срыве сроков строительства.

О темпах ремонта школьных зданий отчитался сегодня министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. "В программе капитального ремонта было заявлено 192 школы (210 зданий). Работы на 70 объектах завершены с опережением графика, еще 110 зданий будут сданы в срок, ориентировочно к 20-25 августа", - привело его слова в своем Telegram-канале Минобрнауки Дагестана.

Шесть школ Махачкалы и ещё пять школ Акушинского, Ахтынского и Цумадинского районов под угрозой срыва сроков, заявил министр на пресс-конференции. Там, где ремонт завершить не успеют, занятия все равно начнутся 1 сентября. Незаконченные корпуса огородят для продолжения работ, проинформировала "Молодежь Дагестана".

Всего утвержденный график проведения капремонта не соблюдается в 30 школах, сообщил министр. "В этом году в Дагестане реализуется амбициозная программа капремонта. Наша республика активно включилась в эту программу и может быть взяла на себя где-то даже больше, чем могла", — привело сегодня слова Бучаева издание "Мирмол".

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