Выступление "Сплина" в Волгограде отменено после резонансного заявления лидера группы

28 августа 2022, 02:28

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На фестивале ParkSeason, проведение которого запланировано в Волгограде 17 сентября, не выступит рок-группа "Сплин". Выступление было отменено после того, как лидер группы Александр Васильев на фестивале в Воронеже высказался в поддержку коллег, уехавших из России после начала спецоперации на Украине.

Соответствующее заявление опубликовал оргкомитет фестиваля 27 августа.

"Повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным", - также отметили организаторы, добавив, что остается под вопросом и участие группы в фестивале в 2023 году, пишет "v1.ru"

При этом, по данным оргкомитета, разрешение на проведение фестиваля получено от оперативного штаба Волгоградской области. Другие заявленные ранее участники выступят, как и было запланировано, кроме того, будет объявлено, кто станет новым хедлайнером фестиваля.

Слухи о том, что "Сплин" не выступит на фестивале, начали муссироваться еще на прошлой неделе после резонансного заявления лидера группы Александра Васильева на рок-фестивале "Чернозем" в Воронежской области, информирует "Блокнот-Волгоград".

Перед исполнением песни "Выхода нет" Васильев выразил поддержку артистам, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине. "Машина времени", "Аквариум", Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся. Мы сыграем для вас здесь в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода", - сказал лидер "Сплина".

Ранее, в марте от участия в фестивале отказались Bomfunk MC's, затем выступление отменили группы "ДДТ" и "Би-2".

Ранее "Кавказский узел" писал, что казаки Кубанского казачьего войска заявили, что не будут принимать участия в фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в случае приглашения певицы Манижи, высказывавшейся против проведения специальной военной операции. Организаторы фестиваля отказались убрать из программы Манижу. Они заявили, что певица исполнит песню кубанского казачества. Они выразили надежду, что казаки, которые потребовали отменить выступление певицы из-за ее пацифисткой позиции, примут участие в мероприятии.

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