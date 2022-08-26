Казнь Джохара Царнаева отложена

26 августа 2022, 08:13

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Исполнение смертного приговора выходцу из Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за теракт в Бостоне, отложено до рассмотрения его апелляционной жалобы, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Джохару Царнаеву. Суд сослался на возможную необъективность присяжных, которых выбрали в Бостоне, по месту совершения теракта. 4 марта 2022 года Верховный суд США оставил в силе решение о смертном приговоре Царнаеву.

Казнь Джохара Царнаева откладывается на неопределенный срок, сообщил его адвокат Клифф Гарднер. По словам адвоката, это связано с тем, что пока остается неясной перспектива рассмотрения апелляционной жалобы Царнаева. Просьба о замене смертной казни на другое наказание отправлена в апелляционный суд, и неизвестно, сколько времени понадобится суду, чтобы вынести решение.

Привести смертный приговор в исполнение, по словам Гарднера, можно лишь после решения апелляционного суда, сообщает сегодня "Лента.ру".

Напомним, братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, по версии американских спецслужб, организовали теракт во время Бостонского марафона 15 июля 2013 года. В результате двойного взрыва погибли три человека и 180 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Бостоне: кавказский след".

Тамерлан Царнаев был убит при задержании, а Джохару Царнаеву суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима, говорится в биографии Джохара Царнаева, размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о связанных с терактом судебных процессах "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Теракт в Бостоне".

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