Царнаев потребовал от властей США компенсацию за условия содержания в тюрьме

08 января 2021, 08:15

Этнический чеченец Джохар Царнаев, осужденный по делу о теракте в Бостоне, потребовал 250 тысяч долларов за то, что сотрудники тюрьмы не позволяют ему принимать душ и конфисковали кепку и бандану.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Джохару Царнаеву. Приговор был отменен из-за возможной необъективности присяжных, которых выбрали в Бостоне, по месту совершения теракта. При этом основания для пожизненного заключения защита не оспаривала. Президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение о пересмотре дела Царнаева.

Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, по версии американских спецслужб, организовали теракт во время Бостонского марафона 15 июля 2013 года. В результате двойного взрыва погибли три человека и 180 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Бостоне: кавказский след". Тамерлан Царнаев был убит при задержании, а Джохару Царнаеву суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима, сказано в биографии Джохара Царнаева, размещенной на "Кавказском узле".

Джохар Царнаев подал судебный иск к правительству США с требованием выплатить ему 250 тысяч долларов за дискриминацию и "незаконное обращение" со стороны сотрудников тюрьмы во Флоренсе (штат Колорадо), сообщила 7 января на своем сайте газета Boston Herald.

В иске Джохар Царнаев указал, что сотрудники тюрьмы изъяли у него купленную в тюремном магазине кепку и бандану, объяснив конфискацию тем, что надев их, осужденный "неуважительно относился к ФБР и жертвам взрыва" на Бостонском марафоне. Царнаев пояснил, что "нет никаких доказательств и улик, подтверждающих [это] ложное обвинение", говорится в публикации издания, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Царнаев также пожаловался на то, что ему слишком редко позволяют принимать душ. В иске он пояснил, что жесткие условия содержания отрицательно сказываются на его психическом и физическом состоянии.

Рукописное исковое заявление было подано 4 января в федеральный окружной суд, но судья пока не принял его к рассмотрению, поскольку Царнаев не предоставил выписку со своего счета и чек об оплате пошлины в 402 доллара, говорится в публикации.

Материалы о связанных с терактом судебных процессах "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Теракт в Бостоне".