Жители Чечни поддержали отмену смертного приговора Царнаеву в США

01 августа 2020, 12:43

Решение Апелляционного суда США о пересмотре приговора этническому чеченцу Джохару Царнаеву вызвало резонанс в чеченских Instagram-пабликах. Суд не обсуждал вопроса о полной невиновности Царнаева, но жители Чечни считают его непричастным к теракту на Бостонском марафоне в 2013 году.

"Кавказский узел" информировал, что братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, по версии американских спецслужб, организовали теракт во время Бостонского марафона в 2013 году. Тамерлан Царнаев был убит при задержании, а Джохару Царнаеву суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима. Однако в июле Апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Джохару Царнаеву. Приговор был отменен из-за возможной необъективности присяжных, которых отобрали по месту совершения теракта, в Бостоне. При этом основания для пожизненного заключения защита не оспаривала.

15 апреля 2013 года в результате двойного взрыва в Бостоне погибли три человека и 180 получили ранения. Две самодельные бомбы, использованные при теракте, были изготовлены из кастрюль-скороварок с начинкой из гвоздей и шариков от подшипников, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Бостоне: кавказский след".

Читатели чеченских Instagram-пабликов положительно восприняли новость об отмене приговора Царнаеву. "Я сколько молилась за него. Хвала Аллаху",- написала в паблике "Чечня Онлайн" 008_arina. "Бедный ребенок. Он и не совершал этот [террористический] акт", - считает другой читатель того же паблика, gulyaalmati. Новость об отмене приговора Царнаеву к 12.43 мск 1 августа собрала 236 "лайков" и 25 комментариев. У паблика 70,7 тысячи подписчиков.

Поддержали Царнаева и подписчики паблика "ЧП Грозный_952, на который подписаны 40,2 тысячи человек. "Пусть Аллах даст тебе терпения и сил! Пусть Аллах живым-здоровым вернет тебя домой!" - перевел корреспондент "Кавказского узла" пожелание Царнаеву от пользователя sadihanov__95__. "Да поможет тебе всемогущий Аллах", - написала по-чеченски liliia.05. К 12.43 мск 1 августа эта публикация собрала собрала 516 "лайков" и 41 комментарий.

Читатель паблика eldit_net riri5555555 назвал сообщение об отмене приговора Царнаеву "лучшей новостью за весь 2020 год". "Несчастный, сколько бед этот парень перенес", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сочувственный по отношению к Царнаеву комментарий muslim_drive_. "Вот что значит правосудие и юриспруденция! Великая страна!" - восхитился американской судебной системой galileogalilei42. "Это коту ясно было, что они (братья Царнаевы. - Прим. "Кавказского узла") не виноваты", - высказался laris_095.

К 12.43 мск 1 августа публикация в паблике eldit_net собрала собрала 2467 "лайков" и 337 комментариев. У паблика 205 тысяч подписчиков.

Жители Чечни также заявили корреспонденту "Кавказского узла", что рады решению Апелляционного суда. "Новость действительно хорошая. Может, не все это знают, но я помню, как после ареста Джохара Царнаева весной 2013 года у нас в городе [Грозном] на центральных улицах были вывешены листовки в его поддержку. И тогда, и сейчас я считаю, что он не имел отношения к этому теракту - так же, как и его убитый полицейскими старший брат", - сказал житель Чечни Асламбек.

Теракт в Бостоне и задержание чеченца Царнаева было едва ли не самым резонансным событием 2013 года, отметил другой местный житель, Лечи. "В Чечне только об этом и говорили. До сих пор у людей остается уверенность, что в этом деле о взрыве на Бостонском марафоне что-то нечисто, и что братья Царнаевы не имели к этому отношения. Действительно, какой им был смысл совершить этот теракт? Должна же ведь была быть какая-то мотивация, какое-то событие, которое бы подтолкнуло их на этот шаг", - указал он.

"Мне почему-то до сих пор кажется. что эти парни (братья Царнаевы. - Прим. "Кавказского узла"), просто оказались в ненужное время в ненужном месте. То, что они чеченцы, сыграло свою роль в этом деле. Будем надеяться, что отмена смертного приговора закончится если не полным оправданием, то назначением какого-то срока заключения для этого несчастного парня", - сказал по этому поводу житель Чечни Умар.

"Кавказский узел" публикует новости о связанных с терактом судебными процессами на тематической странице "Теракт в Бостоне".