Кубанские казаки отказались от участия в фестивале из-за Манижи

26 августа 2022, 06:48

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Казаки Кубанского казачьего войска заявили, что не будут принимать участия в фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в случае приглашения певицы Манижи, высказывавшейся против проведения специальной военной операции.

Кубанское казачье войско выступило против участия певицы Манижи в фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в связи с тем, что ранее она высказывалась против проведения специальной военной операции. Также казаки могут отказаться от участия в мероприятии в случае присутствия на нем артистки, сообщается 25 августа в релизе на сайте Кубанского казачьего войска.

Оргкомитет фестиваля сообщил, что певица Манижа, представлявшая Россию в 2021 году на международном песенном конкурсе "Евровидение", станет хедлайнером мероприятия.

"В средствах массовой информации России и Краснодарского края, в социальных сетях появились сведения, что в рамках программы фестиваля "Александровская крепость" планируется выступление певицы Манижи, которая ранее осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Александровская крепость" пройдет с 30 сентября по 2 октября в Усть-Лабинске и станет финалом конкурса исполнителей казачьей песни. Принять участие в конкурсной программе могут исполнители в возрасте от 16 лет, "которые ставят своей целью исследование традиционной казачьей культуры и достоверное воссоздание песенных, инструментальных и хореографических традиций казачества". Инициатором проведения "Александровской крепости" является фонд "Вольное дело", сообщает сайт фестиваля.

Комментариев на заявление Кубанского казачьего войска со стороны организаторов фестиваля, Манижи или ее представителя не поступало.

"Кавказский узел" писал ранее, что в Краснодаре задержан предполагаемый агент Службы безопасности Украины. "Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - сообщил 19 августа сотрудник Центра общественных связей ФСБ.

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